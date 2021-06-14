Александр Лукашенко: почему я уцепился за боеприпасы и оружие – кто гарантирует, что мы не будем воевать?

Новости Беларуси. О необходимости локализировать производство компонентов боеприпасов говорил 14 июня Президент Беларуси во время посещения кластера «Устье» в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:

Товарищ Президент, на данном объекте, с учетом ваших поручений, мы работу, однозначно, продолжим и будем развивать ее. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо. Молодцы, что на этом этапе пока вопросов нет. Но ускоряйтесь. Дмитрий Пантус:

Понял, есть. Александр Лукашенко:

Особенно главное – это локализация. И второе – это расширение ваших возможностей. Надо расширяться. Коль уже влезли в это, надо действовать.

Это один из самых закрытых объектов военно-промышленного комплекса нашей страны. Здесь, в основном, занимаются производством авиационных ракет различных типов. Кроме того, на территории также есть участки, где модернизируют и ремонтируют противотанковые снаряды, собирают патроны разных калибров и здесь же тестируют. В «Устье» создана и уникальная лаборатория. Вся территория кластера – порядка трехсот гектаров, но лишь десятая часть задействована под производство. Потому Президент поручил оптимизировать площади, оставив лишь необходимые. Александр Лукашенко ознакомился с работой участка, где производят отечественные патроны. Здесь выпускают три типа. Также Главнокомандующему уже показали, как перерабатывают бывшие в употреблении патроны, которые после чистки снова заряжают. Таким образом получается экономить на закупке новых боеприпасов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Локализацию надо здесь разворачивать, и это самое главное. Даже не новые виды, а именно локализация. Надо свое делать основное. Я же недавно говорил, почему я уцепился за боеприпасы и стрелковое оружие – ну, ты военный человек, понимаешь – ну, кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать – мир одурел вообще, война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог, у нас. Территориальную оборону создали? – Вопросов нет. Александр Лукашенко:

Ее надо вооружать. Поэтому вот в чем был смысл – чтобы мы создали производство боеприпасов. Автомат купим, он будет, у нас море этого, тысячи и тысячи этого автоматического оружия. А боеприпасы – это расходный материал, его надо иметь.