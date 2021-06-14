Работает уже почти год. А вы знали, чем занимается Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси?

Год назад начал работу Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси. Как прошел этот год? Какие цели достигнуты? Об этом рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – председатель Молодежного парламента Национального собрания Беларуси – Егор Макаревич. Что представляет из себя Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси? Чем он занимается? Для чего создавался? Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента Национального собрания Беларуси:

2 июля прошлого года был сформирован этот орган молодежного парламентаризма. Сам по себе институт молодежного парламентаризма в нашей стране работает порядка 14 лет на различного рода уровнях: и в районах, и в городах. Сама идея республиканского Молодежного парламента была поддержана Президентом в 2017 году. В 2020 году это орган начал работать. Работает уже почти год. На самом деле мы сегодня говорим, что неважно, какой уровень этого Молодежного парламента (Минск, районы, республика), главная задача – социальный лифт. То есть мы должны через эту структуру видеть абсолютно каждого молодого человека, неважно, где он живет, если у него есть идеи, если он готов реализовывать какие-то проекты, инициативы государственной направленности. Этот механизм позволяет ему быть замеченным, в том числе на самом разном уровне. Действительно хороший социальный лифт для талантливых молодых белорусов. Сколько человек входит в Молодежный парламент? Кто именно в него входит?

Егор Макаревич:

В Молодежный парламент при Национальном собрании входит 70 человек. По 10 представителей от каждой области и города Минска. Это разные молодые люди в возрасте от 18 до 31 года. Это уже и состоявшие предприниматели, которые занимаются бизнесом, это и те, кто работает на государственной службе, просто общественные деятели, те люди, которые являются лидерами мнений в конкретном регионе, они сегодня представляют непосредственно эту область и город Минск на уровне республики, продвигают те или иные интересы молодежи уже на уровне всей нашей страны. Сам Молодежный парламент при Национальном собрании имеет возможность принимать участие в законотворческом процессе, это очень важно. Есть возможность у молодежи быть включенным в эту важную государственную повестку. Это национальный уровень. С точки зрения регионов – там везде разные возрастные категории. Например, в Минске это и учащаяся молодежь входит в состав Молодежной палаты при горсовете, поэтому у каждого молодого человека есть возможность присоединиться к этому многотысячному молодежному движению. Что нужно сделать, чтобы присоединиться к Молодежному парламенту?

Егор Макаревич:

На сайте Молодежного парламента (mpns.by) есть вся необходимая информация. У нас есть представители во всех регионах. На сайте указаны их мобильные телефоны. Помимо этого, Молодежный парламент за этот год реализовал ряд проектов. Один из наших проектов – это «Команда Будущего». То, о чем я и говорил, социальный лифт, чтобы молодой человек смог себя проявить в той или иной сфере, получить какую-то поддержку. Победители получают возможность пройти стажировку на различного рода позициях в системе государственного управления. Помимо этого, за этот год мы запустили новое молодежное общественное движение. Называется «Движение ВПЕРЕД». Это как раз таки для тех молодых людей, которые сегодня хотят проявить свою активность. В этом молодежном движении возраст с 16 до 31 года. Какие-то серьезные вопросы приходилось решать? Как к вам попасть на прием?

Егор Макаревич:

С точки зрения того, что орган молодежный, поэтому все сделано максимально просто. Все коммуникации с членами парламента можно выстраивать через сайт, через социальные сети. Каждый член Молодежного парламента открыт, у нас на сайте есть онлайн-приемная. Кстати, через нее собираем сегодня предложения для реформы Конституции. Что касается работы с депутатским корпусом, с членами Совета Республики, то она выстраивается. Недавно члены Молодежного парламента принимали участие в приеме граждан членами президиума Совета Республики. Был единый день приема, который проходил в Минском районе Минской области. Члены Молодежного парламента там принимали активное участие. Конечно, если тематика касается молодежи, мы стараемся взять какие-то проблемные вопросы на вооружение, постараться всяческим образом помочь молодому человеку. Какими проектами и мероприятиями вы гордитесь? Что ожидается в ближайшее время?