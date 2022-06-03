Внедряют фридайвинг и проводят массовое обучение. ФОК Солигорска признан лучшим в районе 

Новости Беларуси. В Солигорском районе подвели итоги социально-экономического развития. Районный физкультурно-спортивный клуб удостоен награды в номинации «За достижение высоких показателей», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь развивают разные спортивные направления, в том числе волейбол, футбол, теннис, хоккей, настольные игры. Есть тренажерный и спортивный залы. Предусмотрены тренировки специализированных школ. Также проводят массовое обучение с детским и взрослым населением. В группах порядка 1 200 человек.

Татьяна Радион:

Мы ходим два раза в неделю. Физические упражнения очень продуманы нашим тренером. После занятий физкультурой идет плавание.

Плавание – одно из популярных направлений. Сейчас активно внедряют новую дисциплину – фридайвинг. Физкультурно-спортивный клуб Солигорского района принимает участие в спартакиадах разного уровня. Есть высокие награды, в том числе на республиканских соревнованиях «Золотая шайба» и «Кожаный мяч».

Александр Мешковский, председатель физкультурно-спортивного клуба Солигорского района:

Очень много мероприятий именно районного уровня, областного уровня. Есть свои брендовые мероприятия. Это солигорская эстафета, это велопробег, посвященный Дню Независимости, по местам боевой славы. Почетный диплом по итогам 2021 года – это заслуга нашей команды. То, ради чего мы работаем, приносит нам баллы. И, соответственно, мы получаем эти награды.