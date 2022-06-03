«Два разных человека». Этого парня называли трудным подростком, но его жизнь круто изменилась. Вот его история

Новости Беларуси. С началом каникул правоохранители усилили контроль за порядком. Летом у ребят появляется больше свободного времени и важно, чтобы дети его проводили правильно и с умом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники милиции организовывают профилактические беседы и акции, приходят с играми в детские оздоровительные лагеря. Такая активная работа дает плоды. Некоторые ребята, пообщавшись с инспекторами, кардинально меняют жизнь. Так, в Жодино с начала года с учета сняли около 20 подростков.

Про один из положительных примеров – материал Анастасии Кончиц.

Для Никиты Шестаковича выбор жизненной дороги был очевидным. Всего раз оступившись и получив уголовную статью, он понял: жизнь одна и идти по ней нужно достойно. Раньше парень состоял на учете, но сейчас его свободе ничего не угрожает.