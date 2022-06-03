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«Два разных человека». Этого парня называли трудным подростком, но его жизнь круто изменилась. Вот его история

03 июня 2022 15:02
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Новости Беларуси. С началом каникул правоохранители усилили контроль за порядком. Летом у ребят появляется больше свободного времени и важно, чтобы дети его проводили правильно и с умом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники милиции организовывают профилактические беседы и акции, приходят с играми в детские оздоровительные лагеря. Такая активная работа дает плоды. Некоторые ребята, пообщавшись с инспекторами, кардинально меняют жизнь. Так, в Жодино с начала года с учета сняли около 20 подростков.

Про один из положительных примеров – материал Анастасии Кончиц.

Для Никиты Шестаковича выбор жизненной дороги был очевидным. Всего раз оступившись и получив уголовную статью, он понял: жизнь одна и идти по ней нужно достойно. Раньше парень состоял на учете, но сейчас его свободе ничего не угрожает.

«Два разных человека». Этого парня называли трудным подростком, но его жизнь круто изменилась. Вот его история-1

Никита Шестакович:
Со мной проводились профилактические беседы и все остальное. То, что я делал, было плохо. На экскурсии всякие водили, показывали места, куда бы я мог попасть. Понимал, что не смогу просто сходить в тот же самый магазин.

Мама Никиты отмечает: парень сильно изменился. Много времени проводит дома, помогает с младшей сестренкой. А еще старательно и прилежно постигает азы мастерства сварки в профессиональном лицее.

«Два разных человека». Этого парня называли трудным подростком, но его жизнь круто изменилась. Вот его история-4

Подробнее в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Никита Шестакович # Анжела Шавкун # Александр Клименков # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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