«С первого дня взял оружие и пошёл на фронт». История 97-летнего ветерана, который попал на войну всего в 16

Новости Беларуси. В Солигорском районе проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе и Григорий Семенович Невойт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Когда началась война, ему было 16. Попал в отряд специального назначения, также подрывал вражеские эшелоны. За годы войны служил в Германии, Польше, где получил ранение. Сейчас ветерану 97 лет.

С историей его жизни познакомилась и наш корреспондент Анна Куртасова.