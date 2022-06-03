«С первого дня взял оружие и пошёл на фронт». История 97-летнего ветерана, который попал на войну всего в 16
Новости Беларуси. В Солигорском районе проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе и Григорий Семенович Невойт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Когда началась война, ему было 16. Попал в отряд специального назначения, также подрывал вражеские эшелоны. За годы войны служил в Германии, Польше, где получил ранение. Сейчас ветерану 97 лет.
С историей его жизни познакомилась и наш корреспондент Анна Куртасова.
Григорий Невойт, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда началась война, с первого дня взял оружие и пошел на фронт.
На тот момент Григорию Невойту было всего 16. Попал в отряд специального назначения, воевал в тылу врага. Был разведчиком, а после подрывником.
Григорий Невойт:
Мы получили приказ идти в бой. Занимались разведкой и диверсией на железной дороге, подрывом эшелонов противника, мостов. Каждый день в тылу врага.
Подробности в видеоматериале.