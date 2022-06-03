Прямой эфир

«С первого дня взял оружие и пошёл на фронт». История 97-летнего ветерана, который попал на войну всего в 16

03 июня 2022 14:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Солигорском районе проживают 26 ветеранов Великой Отечественной войны. В их числе и Григорий Семенович Невойт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Когда началась война, ему было 16. Попал в отряд специального назначения, также подрывал вражеские эшелоны. За годы войны служил в Германии, Польше, где получил ранение. Сейчас ветерану 97 лет.

С историей его жизни познакомилась и наш корреспондент Анна Куртасова.

«С первого дня взял оружие и пошёл на фронт». История 97-летнего ветерана, который попал на войну всего в 16-1

Григорий Невойт, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда началась война, с первого дня взял оружие и пошел на фронт.

«С первого дня взял оружие и пошёл на фронт». История 97-летнего ветерана, который попал на войну всего в 16-4

На тот момент Григорию Невойту было всего 16. Попал в отряд специального назначения, воевал в тылу врага. Был разведчиком, а после подрывником.

«С первого дня взял оружие и пошёл на фронт». История 97-летнего ветерана, который попал на войну всего в 16-7

Григорий Невойт:
Мы получили приказ идти в бой. Занимались разведкой и диверсией на железной дороге, подрывом эшелонов противника, мостов. Каждый день в тылу врага.

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Шипулина # Григорий Невойт # Анна Куртасова # Артем Жовнерик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Внедряют фридайвинг и проводят массовое обучение. ФОК Солигорска признан лучшим в районе 
03 июня 2022 14:41

Внедряют фридайвинг и проводят массовое обучение. ФОК Солигорска признан лучшим в районе 

«Хочу, чтобы больше было каких-то мероприятий». Что говорят дети, которые приехали в летний лагерь?
03 июня 2022 14:32

«Хочу, чтобы больше было каких-то мероприятий». Что говорят дети, которые приехали в летний лагерь?

Только в Узденском районе – 18 тысяч квадратов. Какие планы на строительство в Минской области на 2022 год?
03 июня 2022 14:17

Только в Узденском районе – 18 тысяч квадратов. Какие планы на строительство в Минской области на 2022 год?