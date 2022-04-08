«Это очень сближает». Вот как совместить карьеру и семью

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Как совместить семью и карьеру? Важно, чтобы твое хобби – было хобби твоей семьи. Например, я увлекаюсь водным туризмом, и мы ходим в походы всей семьей. Это очень сближает. То есть, если муж увлекается лыжами – значит мы на лыжи едем все. Нравится мне? Мне, может, и не нравится. Мне совсем, может, не нравится. Но я знаю, что это возможность провести с семьей. Вот эти маленькие, но совместные занятия очень скрепляют. А если говорить о детях, отсутствие постоянно рядом мамы приучило их к самостоятельности. Они сами знают, что им делать, как поступать. Нужен совет, спросят. А так я не лезу к ним с советами своими.

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