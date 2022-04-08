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«Вы одеваетесь как-то без лоска». А как выглядят современные руководители?

08 апреля 2022 09:22
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Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я люблю вспоминать советскую классику. Почему-то мне вспомнился «Служебный роман». Когда был диалог у Людмилы Прокофьевны и Новосельцева, он сказал: «Вы одеваетесь как-то без лоска». Аксинья, как вы оцениваете внешний вид современных руководителей – женщин, мужчин? И имеет ли это значение, чтобы быть успешным руководителем?

«Вы одеваетесь как-то без лоска». А как выглядят современные руководители?-1

Аксинья Смирнова, эксперт в легкой промышленности, член Белорусского союза дизайнеров, создатель бренда одежды:
Конечно, имеет значение. Как говорят, что топ-менеджер должен хорошо продавать. Он должен быть креативным, харизматичным, красиво одетым.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Образ успешного человека.

Аксинья Смирнова:
Подать себя. Он подает себя, как в стиле, одежде.

Наталья Надольская:
На ваш взгляд, как одеваются белорусские руководители?

Аксинья Смирнова:
На самом деле, все по-разному. Сегодня, как правило, это классический стиль – деловой костюм, деловое платье. Сейчас очень модно брюки и просто классическая рубашка. Красивая эта тенденция будет дальше, потому что все-таки важно еще и комфорт. Эту культуру, наверное, нужно создавать и развивать на предприятиях.

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# Мода в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Алена Родовская # Фотофакт

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