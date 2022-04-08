Токсичные, инерционная масса и движки. Вот из каких типов сотрудников состоит любой коллектив

Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм» НАН Беларуси:

Мне сложно комментировать образ идеального руководителя, который вы хотите видеть в руководителе. Все немного не так. Любой коллектив делится всегда на три категории, причем, если это коллектив более шести человек. Вы знаете, когда в гости приходишь и гостей более шести человек, они начинают делиться уже. Значит, любой коллектив делится на три категории. Процентов 20 – я их называю токсичные. Неважно, это могут быть заместитель, дворник, любой специалист, руководитель отдела и прочее. Процентов 60 – это такая инерционная масса. И процентов 20 всегда в любом коллективе – это движки. Им надо всегда не просто за что-то, им надо потому что – перфекционисты. Им важно, чтобы было все правильно, по-честному и справедливо.

Директор к какой категории относится – а средняя масса всегда очень внимательно смотрит, весь коллектив смотрит на директора. И ты реально понимаешь, если директор токсичный – 60 % уходят в токсичность. Ты получаешь 80 % токсичного коллектива. Если директор – двигатель, то 60 % уходят в двигатели. И они инстинктивно копируют общую модель, потому что это коллектив. А система всегда бьет класс. И ты получаешь 80 % такого здорового, крепкого коллектива.