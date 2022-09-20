Это очень модно и круто. Так ли безопасны электронные сигареты на самом деле?

О здоровом образе жизни говорят все и всюду. Кажется, что он уже возведен в культ, это просто какой-то тренд нашего времени. Но беречь здоровье на самом деле не так уж просто. Одной из больших проблем современного общества являются вредные привычки. О том, почему моментально приживаются и закрепляются за нами и как не стать врагом самому себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кстати, очень многие курильщики переходят на электронные сигареты, чтобы избежать этого неприятного вкуса и запаха, Елизавета?
Елизавета Зонтова, заведующая отделением профилактики 29-й городской поликлиники:
Да. Но на самом деле электронные сигареты... Даже в источниках массовой информации, я читала, как бросить курить сигареты, избавиться от никотиновой зависимости, – перейти на электронные сигареты. Но априори никто не освещает проблему на самом деле. Так как электронные сигареты, вейпы, всевозможные заменители сигареты современные... Как бы, казалось, это очень модно, круто, но на самом деле это все не так. Потому что не все электронные сигареты не выделяют никотин. Есть те, которые никотин выделяют. Самое основное: продукты горения-то никто не отменял. То есть электронные сигареты, вейпы – продукты горения, формальдегиды, которые являются непосредственно канцерогеном, которые уже ведут к факторам риска онкологических заболеваний, в частностисердечно-сосудистых, эндокринных. То есть, конечно, курение – это очень близко к онкологии.
Наталья Надольская:
Короче, самообман.
Ольга Войтенкова, ведущая ток-шоу:
Конечно.
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