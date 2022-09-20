Это очень модно и круто. Так ли безопасны электронные сигареты на самом деле?

О здоровом образе жизни говорят все и всюду. Кажется, что он уже возведен в культ, это просто какой-то тренд нашего времени. Но беречь здоровье на самом деле не так уж просто. Одной из больших проблем современного общества являются вредные привычки. О том, почему моментально приживаются и закрепляются за нами и как не стать врагом самому себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, очень многие курильщики переходят на электронные сигареты, чтобы избежать этого неприятного вкуса и запаха, Елизавета?