Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт

Лена Климук, кулинар:
Приготовим брускетту с копченым лососем и перепелиными яйцами.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим брускетту с копченым лососем и перепелиными яйцами.
Первым делом нам нужно подогреть хлеб. Я это делаю в духовке. На 200 градусов до корочки.
Подготовим ингредиенты для нашей брускетты. Я хочу почистить огурец от довольно жесткой кожуры. Подготовим авокадо и небольшой количество перепелиных яиц.
Солигорская птицефабрика предлагает уже очищенные и отваренные перепелиные яйца. А так как это завтрак, существенно экономит время.
Нам понадобится буквально несколько перепелиных яиц.
Хлеб уже прогрелся, и вместо крем-чиза, который мы намазываем на хлеб, я сделаю дзадзики на основе сыра рикотта. Добавим сыр и натрем огурец на терке. Сюда же добавим немного лимона и крупную морскую соль. Все перемешиваем – соус готов.
Нарезаем авокадо и подготавливаем перепелиные яйца – просто разрезаем на половинки.
Начнем собирать брускетты. Намазываем соус на хлебушек. Добавим полезные жиры – это авокадо. Немного листьев салата просто порвем. А теперь хвостики копченого лосося. Это очень выгодно, так как стоит намного дешевле, чем просто филе, но по качеству абсолютно не уступает.
Остались последние штрихи. Сбрызнем лимонным соком и выкладываем перепелиные яйца. Завтрак готов.