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Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт

20 сентября 2022 16:46
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим брускетту с копченым лососем и перепелиными яйцами.

Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт-1

Первым делом нам нужно подогреть хлеб. Я это делаю в духовке. На 200 градусов до корочки.

Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт-4

Подготовим ингредиенты для нашей брускетты. Я хочу почистить огурец от довольно жесткой кожуры. Подготовим авокадо и небольшой количество перепелиных яиц.

Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт-7

Солигорская птицефабрика предлагает уже очищенные и отваренные перепелиные яйца. А так как это завтрак, существенно экономит время.

Нам понадобится буквально несколько перепелиных яиц.

Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт-10

Хлеб уже прогрелся, и вместо крем-чиза, который мы намазываем на хлеб, я сделаю дзадзики на основе сыра рикотта. Добавим сыр и натрем огурец на терке. Сюда же добавим немного лимона и крупную морскую соль. Все перемешиваем – соус готов.

Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт-13

Нарезаем авокадо и подготавливаем перепелиные яйца – просто разрезаем на половинки.

Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт-16

Начнем собирать брускетты. Намазываем соус на хлебушек. Добавим полезные жиры – это авокадо. Немного листьев салата просто порвем. А теперь хвостики копченого лосося. Это очень выгодно, так как стоит намного дешевле, чем просто филе, но по качеству абсолютно не уступает.

Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт-19

Остались последние штрихи. Сбрызнем лимонным соком и выкладываем перепелиные яйца. Завтрак готов.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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