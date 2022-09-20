Как приготовить брускетту с лососем и перепелиными яйцами? Рассказываем самый вкусный рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим брускетту с копченым лососем и перепелиными яйцами.

Первым делом нам нужно подогреть хлеб. Я это делаю в духовке. На 200 градусов до корочки.

Подготовим ингредиенты для нашей брускетты. Я хочу почистить огурец от довольно жесткой кожуры. Подготовим авокадо и небольшой количество перепелиных яиц.

Солигорская птицефабрика предлагает уже очищенные и отваренные перепелиные яйца. А так как это завтрак, существенно экономит время. Нам понадобится буквально несколько перепелиных яиц.

Хлеб уже прогрелся, и вместо крем-чиза, который мы намазываем на хлеб, я сделаю дзадзики на основе сыра рикотта. Добавим сыр и натрем огурец на терке. Сюда же добавим немного лимона и крупную морскую соль. Все перемешиваем – соус готов.

Нарезаем авокадо и подготавливаем перепелиные яйца – просто разрезаем на половинки.

Начнем собирать брускетты. Намазываем соус на хлебушек. Добавим полезные жиры – это авокадо. Немного листьев салата просто порвем. А теперь хвостики копченого лосося. Это очень выгодно, так как стоит намного дешевле, чем просто филе, но по качеству абсолютно не уступает.