«Мы не вправе забыть этого человека». В Ельске прошёл митинг в честь словацкого антифашиста

Новости Беларуси. В то время как в странах коллективного Запада продолжаются случаи осквернения и сноса советских мемориалов, в Беларуси традиционно чтут память воинов-освободителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе имя офицера знакомо и взрослым, и детям. В мае 1943 года, находясь на территории оккупированного Ельска, Ян Налепка вместе с группой однополчан перешел на сторону советских партизан и организовал отряд из бывших чехословацких военнослужащих. Он активно участвовал в боях с гитлеровцами. И стал одним из немногих иностранных солдат, которому было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В знак благодарности за мирное небо участники митинга в Ельске возложили цветы к мемориальному знаку в честь Яна Налепки и почтили его память минутой молчания.

Григорий Цык, председатель Ельского районного Совета депутатов:

Мы не вправе забыть этого человека, вообще тех, кто участвовал в сопротивлении немецко-фашистским захватчикам. Это наша святая обязанность, это наш долг – в настоящее время передавать это молодому поколению.

Катарина Жакова, временный поверенный в делах Словакии в Беларуси:

Ян Налепка – это один из очень немногих иностранцев, которые награждены званием Героя Советского Союза, и он у нас очень известен. Это то, что соединяют Беларусь и Словакию, а точнее – Ельск и Словакию.

Анна Окулова, жительница Ельска:

Очень переживаю, потому что моих всех предков в деревне Заболотье немец спалил. Это для меня такая большая трагедия, я всегда в такие праздники очень переживаю.