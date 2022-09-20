«Мы не вправе забыть этого человека». В Ельске прошёл митинг в честь словацкого антифашиста

Новости Беларуси. В то время как в странах коллективного Запада продолжаются случаи осквернения и сноса советских мемориалов, в Беларуси традиционно чтут память воинов-освободителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В то время как в странах коллективного Запада продолжаются случаи осквернения и сноса советских мемориалов, в Беларуси традиционно чтут память воинов-освободителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе имя офицера знакомо и взрослым, и детям. В мае 1943 года, находясь на территории оккупированного Ельска, Ян Налепка вместе с группой однополчан перешел на сторону советских партизан и организовал отряд из бывших чехословацких военнослужащих. Он активно участвовал в боях с гитлеровцами. И стал одним из немногих иностранных солдат, которому было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В знак благодарности за мирное небо участники митинга в Ельске возложили цветы к мемориальному знаку в честь Яна Налепки и почтили его память минутой молчания.
Григорий Цык, председатель Ельского районного Совета депутатов:
Мы не вправе забыть этого человека, вообще тех, кто участвовал в сопротивлении немецко-фашистским захватчикам. Это наша святая обязанность, это наш долг – в настоящее время передавать это молодому поколению.
Катарина Жакова, временный поверенный в делах Словакии в Беларуси:
Ян Налепка – это один из очень немногих иностранцев, которые награждены званием Героя Советского Союза, и он у нас очень известен. Это то, что соединяют Беларусь и Словакию, а точнее – Ельск и Словакию.
Анна Окулова, жительница Ельска:
Очень переживаю, потому что моих всех предков в деревне Заболотье немец спалил. Это для меня такая большая трагедия, я всегда в такие праздники очень переживаю.
Времена героев не проходят. Именем Яна Налепки названа улица в Ельске, а также школьная пионерская дружина. Сохранился в городке и деревянный дом, где он жил некоторое время. В честь офицера установлена мемориальная доска. Также ежегодно проводится памятный турнир по мини-футболу. Сохранение исторической правды и памяти – это благодарность потомков за жизнь и свободу.