Будут готовить кадры для госуправления. Лидерская платформа «Команда будущего» открыла приём заявок

Мыслить масштабно и эффективно решать задачи – навыки № 1, которым обучает лидерская платформа «Команда будущего». На счету проекта уже более 80 выпускников. Все они – будущие журналисты, политологи, юристы и врачи. Их объединяет одно – желание двигаться вперед.

Олег Лешенюк, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

На данный момент платформа является уникальной в Республике Беларусь, мы собираемся ее развивать и разветвлять в такие направления, как экономика, дипломатия, подготавливать специалистов в различных направления для государственного управления нашей страны.

Лидерская платформа – победитель «Конкурса молодежных инициатив», что подтверждает ее важность и необходимость дальнейшего развития. Проект – национальный, а значит, и возможность участия есть у всех. Это кузница будущих управленцев страны.

Мария Мухаева, участник 3-го набора лидерской платформы «Команда будущего»:

Молодежь является стратегическим важным ресурсом нашего государства. И, на мой взгляд, участие в таких проектах, программах станет отличной и уникальной возможностью развить абсолютно необходимые навыки для дальнейшей успешной жизни нашей молодежи.

Тренинги, блиц-дебаты, деловые игры. Разработка собственных проектов по актуальным направлениям развития страны – участникам предстоит окунуться по-настоящему в насыщенную жизнь. Олег Лешенюк:

Необходимо сделать акцент на практической значимости лидерской платформы «Команда будущего», это заключается в том, что она реализуется не только в университетских стенах, но и на базе министерств, и ведомств, и ведущих промышленных предприятий Республики Беларусь.

Даниил Мурин, участник 2-го набора лидерской платформы «Команда будущего»:

Лидерская платформа позволяет не только в тебе открыть закрома твоих навыков, но она очень хорошо прокачивает тебя в нетворкинге. Когда вы находитесь в этой конкурентной среде, чтобы успешно конкурировать, нужно успешно и сотрудничать. Взаимодействие друг с другом – ключ к успеху при создании любой инициативы. Именно этому принципу и следуют участники платформы.

Ульяна Вишневская, участник 3-го набора лидерской платформы «Команда будущего»:

Благодаря проекту лидерской платформы «Команда будущего» мы создали команду, которая сейчас называется «Белорусский подход», мы активно работаем над реализацией нашей инициативы по улучшению Беларуси – это законодательство о пчеловодстве. Именно «Команда будущего» собрала нас, таких ребят, которым небезразлично будущее нашей страны. Главное – желание. Возможности есть. Лидерская платформа «Команда будущего» открыла прием заявок. Регистрация продлится до 27 сентября. Четвертый набор платформы пройдет в октябре-ноябре 2022 года и будет состоять из четырех насыщенных мероприятий.