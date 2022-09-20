«Был вес около 100 килограммов». Минчанин поделился опытом похудения без особых диет

О здоровом образе жизни говорят все и всюду. Кажется, что он уже возведен в культ, это просто какой-то тренд нашего времени. Но беречь здоровье на самом деле не так уж просто. Одной из больших проблем современного общества являются вредные привычки. О том, почему моментально приживаются и закрепляются за нами и как не стать врагом самому себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Войтенкова, ведущая ток-шоу:
Поделитесь, кто из вас когда-либо сидел на диете, может быть, сейчас? Расскажите подробнее.
Евгений Кизина, курильщик:
Скажем так, не то, что на диете, я просто выбирал для себя способ питания. Одно время у меня был вес около 100 килограммов. Мне это мешало даже завязывать шнурки без одышки. Я наклонялся, завязал шнурки, поднимаюсь, отдышался. Меня это не устроило. Я начал ходить в спортзал. Естественно, там начали предлагать диеты и так далее. Есть разный спектр диет. При этом человек должен понимать: одному это может помочь, а другому это не поможет ни разу. То есть человек должен сам выбрать для себя способ питания. Я выбирал. Да, читал в интернете, даже разговаривал с врачом знакомым. Он говорит: «Надо есть рис, гречку». Он называл четко продукты, которые надо. Меня это тоже не устраивало. Я выбрал для себя способ один. Главное –режим питания, количество употребляемых в пищу веществ, скажем так, и те вещества, которые не позволяют моему организму набирать жир.
Это очень модно и круто. Так ли безопасны электронные сигареты на самом деле – подробнее здесь.