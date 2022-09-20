«Был вес около 100 килограммов». Минчанин поделился опытом похудения без особых диет

О здоровом образе жизни говорят все и всюду. Кажется, что он уже возведен в культ, это просто какой-то тренд нашего времени. Но беречь здоровье на самом деле не так уж просто. Одной из больших проблем современного общества являются вредные привычки. О том, почему моментально приживаются и закрепляются за нами и как не стать врагом самому себе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Войтенкова, ведущая ток-шоу:

Поделитесь, кто из вас когда-либо сидел на диете, может быть, сейчас? Расскажите подробнее.