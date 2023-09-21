«Это очень красиво». Пообщались с полярниками о природе Антарктиды, выращивании помидоров и пингвинах

Отправимся вокруг света вместе с белорусскими полярниками. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Игорь Пильщиков, заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований, и его коллега Егор Корзун, биолог, участник двух антарктических экспедиций. Александр Меженный, ведущий:

Расскажите, пожалуйста, 15-я экспедиция – какие ее результаты? О результатах 15-й антарктической экспедиции

Игорь Пильщиков, заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований:

15-я Белорусская антарктическая экспедиция завершилась в июне этого года. Она отличалась тем, что была очень долгой, больше семи месяцев, обычно экспедиции длятся до шести месяцев. Был выполнен большой объем научных исследований по восьми научным направлениям. Кроме этого, произошло дальнейшее развитие инфраструктуры белорусской антарктической станции. Самое главное – все вернулись живые, здоровые, в прекрасном настроении и готовые к новым свершением. Александр Меженный:

Наш телезритель переживает, что у него помидоры в этом году не удались и думает: зачем эта Антарктида? Лучше бы как-то на грядках помогли. Что полезного для белорусов мы выносим из этих экспедиций? Игорь Пильщиков:

Исследования Антарктиды дают те знания, которые предполагают, предугадывают процессы, которые будут проходить в развитии нашей Земли, с тем же таянием ледников и так далее. А что касается человека, который озабочен судьбой помидоров, то об этом Егор очень хорошо может рассказать. О том, как в Антарктиде выращивают белорусские помидоры Александр Меженный:

Егор, рассказывайте, как связана Антарктида с помидорами в Беларуси?

Егор Корзун, старший научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»:

Полярники любят помидоры, с радостью их едят, если, конечно, они завозятся в Антарктиду. У нас по научным исследованиям есть небольшое направление по выращиванию каких-то культур на искусственных субстратах в Антарктиде. Это обычно какой-то салатик, укроп, огурцы, помидоры старались. Это в первую очередь было для научного исследования. Во-вторых, глаз полярника радуется зелени свежей и на вкус, и на цвет. Александр Меженный:

16-я экспедиция вот-вот стартует. Какие планы на 16-ю? Егор Корзун:

Одним из ключевых направлений у нас является изучение глобального потепления на антарктическую биоту, полярные регионы Земли. Они удобны тем, что потепление даже на несколько градусов существенно влияет на живые организмы, которые там живут. Это как модельные объекты, как индикаторы влияния на изменение климата. Можно уже сейчас сказать, что потепление климата немножечко сказывается, оно есть, в Антарктиде чуть-чуть меняется климат, какие-то появляются более теплые периоды, которые уже влияют на биологию. Влияют как на микроуровне (на беспозвоночные, микробеспозвоночные), так и на крупные – на пингвинов. Александр Меженный:

Что пингвины говорят? Узнали, насколько пингвины дружелюбные существа

Егор Корзун:

Что говорят пингвины, я не знаю, но говорят они очень много, это очень шумные животные, очень социальные животные. Для полярников, не только для белорусских, пингвин – это такой талисман, символ, друг. Он поднимает настроение полярнику. Пингвин очень социальный, и он очень любит приходить, когда видит полярника, человека, он любит к нему подойти и разобраться, что там происходит. Он считает тебя своим. Мы когда работаем на морском льду, на морской акватории, если где-то даже в километре есть группы пингвинов, то они обязательно подбегут, один или два подойдут вплотную, походят вокруг, посмотрят, обсудят дела и убегут дальше. Александр Меженный:

Я так понимаю, что наши полярники тоже немножко на пингвинов похоже. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Как вы вообще туда собираетесь, что вы берете с собой из еды? Что нужно надевать? Вы же на несколько месяцев туда едете. Как это умещается все? Для меня это очень актуальный вопрос. Мне кажется, не только для меня. О том, что взять с собой в экспедицию в Антарктиду

Егор Корзун:

Мы берем все. Можно емко сказать: все нужно брать с собой. Если ты туда что-то не привез, там этого не будет. Еду мы закупаем заранее, и то, что мы не съели, мы оставляем на следующий год, потому что всякие ситуации могут быть. Экспедиция может продолжиться, и нужен запас еды. Екатерина Яцкевич:

Пингвинам не отдаете? Егор Корзун:

Нет, пингвинам не отдаем. Это запрещено. Правила поведения в Антарктиде в плане влияния человека на дикую природу довольно строгие. Любая деятельность человека, научная, хозяйственная, должна оцениваться с учетом влияния этой деятельности на природу Антарктиды, на биологию. И все это должно быть минимизировано. Даже те отходы, которые остаются от нас, мусор должен или сжигаться, утилизироваться на месте или увозиться на большую землю. Александр Меженный:

Я полагаю, что было какое-то количество, я надеюсь, веселых случаев, о которых можете рассказать. Кроме того, что там пингвины, братья наши.

Егор Корзун:

Обычно мы шутим над новыми людьми, новичками, которые никогда не были. У них, безусловно, много вопросов. Прикалывались: пингвин к тебе подошел – ему нужно дать какую-то вкусняшку. Пингвин любит, например, орехи. Кто-то берет с собой орехи в кармашек и пытается прикормить. Есть надежда, что вдруг получится и с ним он познакомится. Александр Меженный:

Дискотеки устраиваете с пингвинами? Егор Корзун:

Дискотеки с пингвинами устраивать не нужно, согласно правилам поведения, потому что все же человек должен помнить, что он здесь гость и последствия должны быть минимальными. У себя дискотеки мы не устраиваем, но есть государственные праздники, мы Новый год празднуем. Кто умеет на гитаре поиграть – играет. Как полярники общаются с родственниками и почему Антарктида – это очень красиво

Екатерина Яцкевич:

У меня столько вопросов: а как вы ночуете, а где? А теперь я еще подумала, вы же без телефонов там находитесь. Это же так сейчас актуально. Без соцсетей, без информации. Вам это привычно? Егор Корзун:

Сейчас на станции есть интернет. Он не такой быстрый, как мы привыкли, но он есть и можно позвонить домой, пообщаться, даже совершить видеозвонок, если попросишь своих коллег не тратить трафик, канал не забивать. Александр Меженный:

Антарктида – это красиво? Или это просто такая необходимость? Хожу на работу, да, и все.

Егор Корзун:

Это красиво. Очень красиво, притом красота разная. Летом красота приятная, ласкающая, даже можно сказать, нежная, несмотря на то что +5 °C, но солнце греет, согревает тебя. Осенью, зимой уже другая красота, там уже ветер, метель, снег.