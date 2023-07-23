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«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск

23 июля 2023 17:12
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Новости Беларуси. Закон «О народном ополчении» был подписан в понедельник, 17 июля, а уже в четверг в Солигорском районе нововведение опробовали на практике. В Старобине провели проверку готовности отряда народного ополчения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Если придет угроза, то все соберемся и защитим». Как попасть в отряд народного ополчения? Читайте здесь.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-1

Народное ополчение дополнит территориальную оборону. Пока первые формируют свои отряды и начинают занятия, то вторые уже на протяжении нескольких десятков лет оттачивают свое мастерство на различных учениях. На неделе территориалы защищали насосную станцию Солигорскводоканала, организовав ее круглосуточную охрану.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-4

Сергей Хотяновский, военнообязанный:
Охрана организована караулом в три смены, то есть одна смена спит, одна бодрствует, и одна смена несет караул. Смена, которая несет караул, она передвигается по маршрутам. В случае нападения часовые снимают свои позиции согласно этой схемы в зависимости, откуда происходит нападение.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-7

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Противник вел разведку этого объекта с помощью беспилотника. После чего попытался проникнуть на охраняемую территорию. Но часовой обнаружил его, и начался бой.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-10

По легенде маневров, по итогу сражения мобильная группа уничтожила противника. В помощь и современная техника – дрон-разведчик обезврежен ружьем для принудительной посадки беспилотников.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-13

До Солигорска территориалы побывали на полигоне под Осиповичами. Там они осваивали навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, а также получили знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов выступили бойцы ЧВК «Вагнер». Для военнообязанных это, конечно, уникальный опыт.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-16

Николай Бондацкий, военнообязанный:
Это очень большой опыт для нашей белорусской армии. Это будет определяющий опыт людей, которые прошли военные действия, непосредственно попали оттуда к нам и начали обучать. Это огромный опыт – передача такой ценной информации очень важна для нашей страны, для обороноспособности государства.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-19

Глеб Прокофьев:
Враг подходит уже к поселку Старобин. Но местное население не дает прорваться к населенному пункту.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-22

Противники обнаружены с помощью фотоловушек. И вот маневренная группа уже окружает врага. По легенде учений, победа за нами. В результате боя четыре боевика уничтожены, а один взят в плен. Помогли автомобили высокой проходимости с установленным на них вооружением. Его монтаж в кузове пикапа прост. Нужен лишь самодельный кронштейн для оружия и усилить днище кузова листом железа. Подобные образцы техники сейчас активно используют в современных вооруженных конфликтах.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-25

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы каждый год обновляем материально-техническую базу. И сегодняшняя наша встреча, мы еще раз посмотрели, скажем так, и с производителями этих средств, и с практиками, которые используют. То есть выбрать те оптимальные модели и БПЛА, модели различных приборов, которые нам будут нужны в работе нашей территориальной обороны для защиты объектов, патрулирования.

«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск-28

Сегодня всенародная оборона нашей страны – это гарант мира и безопасности. Ведь по-прежнему ситуация у белорусских рубежей остается напряженной. Но мы продолжаем держать руку на пульсе, адаптируясь к современным вызовам и угрозам.

# Национальная безопасность # общество # Александр Турчин # Глеб Прокофьев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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