«Это очень большой опыт для нашей белорусской армии». В Солигорске прошли учения территориальных войск

Новости Беларуси. Закон «О народном ополчении» был подписан в понедельник, 17 июля, а уже в четверг в Солигорском районе нововведение опробовали на практике. В Старобине провели проверку готовности отряда народного ополчения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Если придет угроза, то все соберемся и защитим». Как попасть в отряд народного ополчения? Читайте здесь.

Народное ополчение дополнит территориальную оборону. Пока первые формируют свои отряды и начинают занятия, то вторые уже на протяжении нескольких десятков лет оттачивают свое мастерство на различных учениях. На неделе территориалы защищали насосную станцию Солигорскводоканала, организовав ее круглосуточную охрану.

Сергей Хотяновский, военнообязанный:

Охрана организована караулом в три смены, то есть одна смена спит, одна бодрствует, и одна смена несет караул. Смена, которая несет караул, она передвигается по маршрутам. В случае нападения часовые снимают свои позиции согласно этой схемы в зависимости, откуда происходит нападение.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Противник вел разведку этого объекта с помощью беспилотника. После чего попытался проникнуть на охраняемую территорию. Но часовой обнаружил его, и начался бой.

По легенде маневров, по итогу сражения мобильная группа уничтожила противника. В помощь и современная техника – дрон-разведчик обезврежен ружьем для принудительной посадки беспилотников.

До Солигорска территориалы побывали на полигоне под Осиповичами. Там они осваивали навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, а также получили знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов выступили бойцы ЧВК «Вагнер». Для военнообязанных это, конечно, уникальный опыт.

Николай Бондацкий, военнообязанный:

Это очень большой опыт для нашей белорусской армии. Это будет определяющий опыт людей, которые прошли военные действия, непосредственно попали оттуда к нам и начали обучать. Это огромный опыт – передача такой ценной информации очень важна для нашей страны, для обороноспособности государства.

Глеб Прокофьев:

Враг подходит уже к поселку Старобин. Но местное население не дает прорваться к населенному пункту.

Противники обнаружены с помощью фотоловушек. И вот маневренная группа уже окружает врага. По легенде учений, победа за нами. В результате боя четыре боевика уничтожены, а один взят в плен. Помогли автомобили высокой проходимости с установленным на них вооружением. Его монтаж в кузове пикапа прост. Нужен лишь самодельный кронштейн для оружия и усилить днище кузова листом железа. Подобные образцы техники сейчас активно используют в современных вооруженных конфликтах.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы каждый год обновляем материально-техническую базу. И сегодняшняя наша встреча, мы еще раз посмотрели, скажем так, и с производителями этих средств, и с практиками, которые используют. То есть выбрать те оптимальные модели и БПЛА, модели различных приборов, которые нам будут нужны в работе нашей территориальной обороны для защиты объектов, патрулирования.