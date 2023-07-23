«Работы ведутся круглые сутки». В хозяйствах Беларуси оперативно сушат первый намолот

Новости Беларуси. На селекторе Президент, который часто бывает на селе, призывал и местных чиновников чаще выходить за рамки своих кабинетов, а то уборочная в пятницу в 18:00 не заканчивается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Когда на всех выездах из Минска образуются пробки, белые воротнички едут за город, за этим самым городом каждый день как понедельник. Работа в хозяйствах идет и в субботу, и воскресенье. Вот и сейчас с нами на связи Несвижский район. Руководитель одно из хозяйств Артем Шестаперов, как мы видим, на рабочем месте, но не в кабинете, а на зернотоке. Артем Юрьевич, с чем связан круглосуточный график работы?

Артем Шестаперов, директор ОАО «17 Сентября»:

Сейчас мы находимся на зерноскладе, в данный момент идет загрузка семян в зерносушильный комплекс. Работы ведутся круглые сутки на сушке зерна. Надо оперативно его пересушить, чтобы дальше можно было убирать с полей.