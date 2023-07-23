В Беларуси намолотили первый миллион зерна! Пообщались с героями уборочной кампании – 2023

Новости Беларуси. В Беларуси – первый миллион! Именно столько тонн зерна уже поступило в копилку национального урожая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Важное уточнение: это намолот с учетом рапса. Но в Минсельхозпроде заверяют, что буквально считаные дни остались до первого миллиона тонн зерновых. Команда «Недели» отправилась на жатву, чтобы пообщаться с ее героями и узнать истинную цену хлеба.

Дмитрий Клавсюк начинает день с того, что осматривает комбайн. Это обязательная процедура, без которой в поле ни ногой. Но до того, как выйти на страду, еще один непременный ритуал.

Ольга Коршун, СТВ:

А вы перед тем, как выйти в поле, осматриваете колос? Дмитрий Клавсюк, старший комбайнер:

Конечно. Колос хороший, неплохой, зерно налилось. Лишь бы не сыро.

– Погода в этом году повлияет на урожай?

– Нет. Хлеб уже вырос, главное, чтобы не замочило и не сложило, чтобы полеглицы не было, а так уберем в срок.

Но не ждем у моря погоды, а за дело! Для Дмитрия это уже 10-я жатва. В хозяйство пришел еще в 2007-м сразу после колледжа. Своим делом гордится и считает его настоящим призванием. Дмитрий Клавсюк:

Где родился, там и пригодился. У меня отец работал все время на комбайне, на тракторе, с детства катался с отцом, мне эта работа нравится. Я рожден трактористом!

Дмитрий – тот самый передовик производства. Без грамоты и личного рекорда не обходится ни одна уборка. В 2023 году пока намолотил 400 тонн. Но разве дело только в количестве? Гонятся в первую очередь за качеством. Зерно сегодня – на вес золота. Это понимает каждый, кто в эти дни работает в поле.

Сколько в день гектаров проходите?

– По-разному. Если все вместе, нормально идем, все комбайны, мы 100 с лишним гектаров убираем. Но от этих цифр зависит и зарплатная арифметика. Дмитрий скромно обходит тему заработков. Но по общему настроению понятно, что пополнить бюджет можно. Главное, чтобы техника не подвела.

Дмитрий Клавсюк:

Почти иностранец.

– Хотя сделан в Беларуси. А почему почти иностранец?

– Потому что я не вижу разницы очень большой. Этот вообще и помощнее, и третий сезон… Ну, есть поломки, не скрываю ничего, но он работает, оправдывает себя. Хотя техника сложная, а уборка требует точности и мастерства, Дмитрий с легкостью уступает место за рулем. Такая уверенность определенно вселяет оптимизм.

Ольга Коршун:

Рычажок вперед. Дмитрий Клавсюк:

И поехали!

– А какую максимальную скорость можно развивать?

– Комбайну лучше развивать до 25 километров в час, рабочая скорость 3 километра в час. Комбайн действительно легко поддается управлению. Кажется, что за рулем легкового авто, а не многотонника. Кстати, весит машина больше 10 тонн! Но вопреки расхожим убеждениям, такая сила не исключает наличие ума.

В этом комбайне все сделано, копировка жатки. Она работает по рельефу.

– Полностью показано состояние комбайна? То есть вы видите, если какая-то поломка, все тут.

– Датчик скажет. Мужчина тут разговаривает со мной, когда мне скучно!

– Замечание производителю: должен быть женский приятный голос.

– У тех комбайнов женский.

– Только у вас мужской?

– Только у меня мужской.

– Надо перенастроить. Ой, отвлеклась!

– Ничего.

– Пусть это будет единственное нарекание.

Тест-драйв пройден. В следующем году Дмитрий пригласил меня в помощники. Рассматриваю как комплимент. Между тем время движется к обеду, который комбайнерам доставляют прямо в поле. А за настроение отвечает местная культура.

Кто лучше кормит: жена или местный повар?

– Жена на первом месте, остальное все на втором. На привале есть время и поговорить. Юрий Клавсюк сейчас помогает сыну. А раньше сам рулил всеми процессами. В 1979-м, когда пришел в сельское хозяйство, работать приходилось буквально в полевых условиях.

Комбайны были не такие, как сейчас? Юрий Клавсюк, помощник комбайнера:

Упаси боже, никогда! Сейчас намного лучше, хорошие удобства для комбайнера, все как положено. Комбайнер отдыхает. Тяжелая работа, но он отдыхает.

– Работа в удовольствие?

– С удовольствием работаем!

Хотя и обед вкусный, и работа в удовольствие, но тянет в семью. Дома у Дмитрия пятеро детей, самой младшей – Сонечке – всего два года. Видеться удается нечасто. Глава семьи уходит на работу с рассветом. А возвращается ближе к полуночи. Но сегодня в поле приехала настоящая группа поддержки. Семья Клавсюк в сборе. Весь дом на время жатвы на жене. Она к этому привыкла. Мужем гордится и поддерживает. Даже телефонные звонки строго по расписанию. Марина Клавсюк:

Я как-то стараюсь его не напрягать, чтобы он принял душ, поужинал и лег спать. Переживем как-то эту уборку.

Встреча буквально на пять минут. Первым делом – уборка. Остальное потом. Да и в этом году может сложиться так, что все культуры созреют одновременно. В хозяйстве большое поголовье скота, так что сеют много кукурузы. И с ее уборкой лучше не затягивать. Во время жатвы закладывается уже следующий урожай. В конце лета приступят к севу озимых. Но все легче, когда правильно расставлены приоритеты и маяки и в жизни, и в работе.