«Это очень благородная миссия». Студенты Гродненского медуниверситета сдают безвозмездно кровь

Галина Буро, корреспондент:

Если вся прошлая неделя в Гродненской области прошла под девизом здоровья, то и на протяжении этих семи дней лечебная тема сохраняется. Только теперь речь уже о добрых делах. Студенты Гродненского медицинского университета присоединились к безвозмездному донорству в рамках акции «У Беларусі добрае сэрца».

Пункт сдачи крови с выездом в университетский корпус. Около 500 будущих врачей захотели стать донорами. Ведь не смогли остаться равнодушными, когда узнали, для кого собираются дозы крови. Ее направят в медучреждения в помощь новорожденным, больным онкологией, людям с гемофилией, после травм и ожогов. Студенты, уже с первого курса сталкиваясь с медицинской практикой, как никто знают, какова цена жизни и насколько значима каждая капля крови.

Елизавета Каллаур, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

Я очень давно хотела, еще в колледже, когда училась, хотела сдавать кровь, но тогда не получилось, а здесь с одногруппницей Машей пришли сдавать вместе кровь.

Матвей Шалик, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Я участвую уже не впервые, уже в пятый раз сдаю кровь. А участвую потому что, я считаю это правильно – сдавать кровь, поддерживать тем самым нуждающихся, кому надо, потому что всякие бывают случаи тяжелые, когда требуется переливания крови. Может, моя кровь кому-то и спасет жизнь. Выездной пункт в вузе организовала Гродненская областная станция переливания крови. В акции по добровольному донорству студенты медуниверситета принимают участие уже в седьмой раз. И всегда здесь много желающих со всех без исключения факультетов.

Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Мы два раза в год проводим такую акцию, неделю донорства, в которой принимают участие всегда 500-600, иногда и 700 человек – это студенты. Я считаю, что это очень благородная миссия, когда наши студенты участвуют в развитии и продвижении донорства в нашей стране.

Виталий Бортник, врач-трансфузиолог Гродненской областной станции переливания крови:

Республика Беларусь планирует переходить к безвозмездному донорству, вот мы организуем такие акции, потому что донор должен приходить безвозмездно сдавать кровь, чтобы не было какой-то корысти, выгоды, донор тогда не будет скрывать своих заболеваний, будет добровольная сдача крови, осознанная.