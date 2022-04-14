«Это очень благородная миссия». Студенты Гродненского медуниверситета сдают безвозмездно кровь
Галина Буро, корреспондент:
Если вся прошлая неделя в Гродненской области прошла под девизом здоровья, то и на протяжении этих семи дней лечебная тема сохраняется. Только теперь речь уже о добрых делах. Студенты Гродненского медицинского университета присоединились к безвозмездному донорству в рамках акции «У Беларусі добрае сэрца».
Пункт сдачи крови с выездом в университетский корпус. Около 500 будущих врачей захотели стать донорами. Ведь не смогли остаться равнодушными, когда узнали, для кого собираются дозы крови. Ее направят в медучреждения в помощь новорожденным, больным онкологией, людям с гемофилией, после травм и ожогов. Студенты, уже с первого курса сталкиваясь с медицинской практикой, как никто знают, какова цена жизни и насколько значима каждая капля крови.
Елизавета Каллаур, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Я очень давно хотела, еще в колледже, когда училась, хотела сдавать кровь, но тогда не получилось, а здесь с одногруппницей Машей пришли сдавать вместе кровь.
Матвей Шалик, студент Гродненского государственного медицинского университета:
Я участвую уже не впервые, уже в пятый раз сдаю кровь. А участвую потому что, я считаю это правильно – сдавать кровь, поддерживать тем самым нуждающихся, кому надо, потому что всякие бывают случаи тяжелые, когда требуется переливания крови. Может, моя кровь кому-то и спасет жизнь.
Выездной пункт в вузе организовала Гродненская областная станция переливания крови. В акции по добровольному донорству студенты медуниверситета принимают участие уже в седьмой раз. И всегда здесь много желающих со всех без исключения факультетов.
Игорь Жук, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
Мы два раза в год проводим такую акцию, неделю донорства, в которой принимают участие всегда 500-600, иногда и 700 человек – это студенты. Я считаю, что это очень благородная миссия, когда наши студенты участвуют в развитии и продвижении донорства в нашей стране.
Виталий Бортник, врач-трансфузиолог Гродненской областной станции переливания крови:
Республика Беларусь планирует переходить к безвозмездному донорству, вот мы организуем такие акции, потому что донор должен приходить безвозмездно сдавать кровь, чтобы не было какой-то корысти, выгоды, донор тогда не будет скрывать своих заболеваний, будет добровольная сдача крови, осознанная.
Галина Буро:
От здоровья физического к духовному. Вся неделя в Гродненской области посвящена еще и подготовке к Вербному Воскресенью и Пасхе. Проходят мастер-классы в центрах культуры и библиотеках, школах и детских садах. Есть возможность получить советы даже по изготовлению пасхальных верб, секреты которых знают только в деревнях Гродненского района, и созданию знаменитой сопоцкинской писанки. Обе техники занесены в список нематериального культурного наследия Беларуси. Уже в это воскресенье (17 апреля) православные верующие встретят вербное воскресенье, а католики и протестанты Пасху.