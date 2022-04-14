Белорусские военные проходят плановые учения на полигоне Брестский

На первом этапе военнослужащие получили необходимые знания по работе с оружием, основам и правилам стрельбы. После теории они приступили к практике: выполнили упражнения в дневное и ночное время. Учения на этом не закончатся, впереди еще несколько этапов. Итогом всех мероприятий боевой подготовки станет батальонное тактическое учение.