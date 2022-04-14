Белорусские военные проходят плановые учения на полигоне Брестский

Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают оттачивать свое мастерство. Плановые занятия десантно-штурмового батальона проходят на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают оттачивать свое мастерство. Плановые занятия десантно-штурмового батальона проходят на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На первом этапе военнослужащие получили необходимые знания по работе с оружием, основам и правилам стрельбы. После теории они приступили к практике: выполнили упражнения в дневное и ночное время. Учения на этом не закончатся, впереди еще несколько этапов. Итогом всех мероприятий боевой подготовки станет батальонное тактическое учение.