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Белорусские военные проходят плановые учения на полигоне Брестский

14 апреля 2022 06:33
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Новости Беларуси. Белорусские военные продолжают оттачивать свое мастерство. Плановые занятия десантно-штурмового батальона проходят на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные проходят плановые учения на полигоне Брестский-1

На первом этапе военнослужащие получили необходимые знания по работе с оружием, основам и правилам стрельбы. После теории они приступили к практике: выполнили упражнения в дневное и ночное время. Учения на этом не закончатся, впереди еще несколько этапов. Итогом всех мероприятий боевой подготовки станет батальонное тактическое учение.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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