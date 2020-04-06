«Это нужно и им, и нам». Волонтёры БРСМ продолжают помогать пенсионерам на самоизоляции

Новости Беларуси. Волонтеры БРСМ продолжают оказывать помощь пожилым людям в период пандемии: расклеивают информационные листовки на подъездах и доставляют продукты питания на дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Волонтеры БРСМ продолжают оказывать помощь пожилым людям в период пандемии: расклеивают информационные листовки на подъездах и доставляют продукты питания на дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здравствуйте! Мы волонтеры БРСМ, принесли вам продукты.
Маски, перчатки и бесконтактный способ помощи – все, чтобы не навредить здоровью человека, находящегося на самоизоляции. Помимо продуктов, доставят и необходимые рецепты от врача, ведь у волонтеров налажена работа с поликлиниками. Медицинские назначения бросят в почтовый ящик, чтобы человек мог в удобное для себя время их забрать, при этом не покидая пределы дома. Чтобы получить такую помощь, достаточно позвонить на горячую линию союза молодежи.
Полина Малишевская, волонтер:
Они всегда рады, всегда хорошо нас принимают. Мы всегда рады помочь им, потому что мы понимаем, что это нужно и им, и нам.
Вера Рымша, первый секретарь Ленинского районного комитета БРСМ Гродно:
Волонтеров у нас пока 20. Эти волонтеры справляются с поставленной задачей. Пенсионерам не столько нужна помощь в доставке продуктов, еды, как наше внимание.
На подъездах жилых домов волонтеры расклеивают информационные листовки. На них указаны номера телефонов горячей линии и перечислены виды помощи от БРСМ. Медики рекомендуют пожилым людям чаще оставаться дома.
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