«Это нужно и им, и нам». Волонтёры БРСМ продолжают помогать пенсионерам на самоизоляции

Новости Беларуси. Волонтеры БРСМ продолжают оказывать помощь пожилым людям в период пандемии: расклеивают информационные листовки на подъездах и доставляют продукты питания на дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коронавирус в Беларуси. Хроника за неделю: что известно

Здравствуйте! Мы волонтеры БРСМ, принесли вам продукты.

Маски, перчатки и бесконтактный способ помощи – все, чтобы не навредить здоровью человека, находящегося на самоизоляции. Помимо продуктов, доставят и необходимые рецепты от врача, ведь у волонтеров налажена работа с поликлиниками. Медицинские назначения бросят в почтовый ящик, чтобы человек мог в удобное для себя время их забрать, при этом не покидая пределы дома. Чтобы получить такую помощь, достаточно позвонить на горячую линию союза молодежи.

Полина Малишевская, волонтер:

Они всегда рады, всегда хорошо нас принимают. Мы всегда рады помочь им, потому что мы понимаем, что это нужно и им, и нам.

Вера Рымша, первый секретарь Ленинского районного комитета БРСМ Гродно:

Волонтеров у нас пока 20. Эти волонтеры справляются с поставленной задачей. Пенсионерам не столько нужна помощь в доставке продуктов, еды, как наше внимание.