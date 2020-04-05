Как не поддаться психозу во время самоизоляции, как убедить пожилых людей быть дома и ожидать ли беби-бум? Мнение психолога

Новости Беларуси. Почему так важно заботиться не только о физическом, но и о психическом здоровье, особенно в кризисные периоды? Как убедить возрастных родителей оставаться дома? Что нас ждет: беби-бум или волна разводов? Интервью «Недели» с доктором психологических наук, профессором Игорем Фурмановым. Если это переходит в навязчивые идеи, что нужно запасаться продуктами, скупать туалетную бумагу, то лучше обратиться к специалистам Юлия Огнева, СТВ:

Давайте начнем, наверное, с теории. Какова природа страха и беспокойства, вызванного ситуацией с коронавирусом? Это все-таки страх смерти или что-то другое?

Игорь Фурманов, заведующий кафедрой психологии БГУ, доктор психологических наук, профессор:

Сейчас поведение человека мотивировано биологическими механизмами адаптации. Таким базовым механизмом адаптации является механизм самосохранения. Ведь существует опасность, с одной стороны, заразиться коронавирусом как биологическим каким-то … Юлия Огнева:

Ну, физически. Игорь Фурманов:

Да, физически заболеть. Речь идет о том, что мы можем заразиться вирусом страха, и это намного опасней, потому что коронавирус – в теле, а вирус страха – в голове. А именно голова определяет все наше поведение. Поэтому если человек обеспечивает себя в рамках своих общежитейских потребностей: ходит в магазин для того, чтобы купить необходимые для жизни продукты, покупает туалетную бумагу только в тех объемах, которые обеспечивают гигиенический уход и т. д. – это нормальная реакция, потому что человек находится в реальной ситуации. Он обеспечивает просто свою жизнедеятельность. Но если это переходит в такие навязчивые идеи, что нужно запасаться продуктами, нужно скупать туалетную бумагу, зубной порошок, стиральный порошок, крупы, муку и т. д., то это тоже один из звоночков, что лучше обратиться за помощью к специалистам. Какие психологические приёмы есть, чтобы успокоиться?

Юлия Огнева:

Вот как мне в этот момент, пока я дойду до помощи психолога, попытаться себя успокоить? Ну есть же какие-то базовые психологические приемы. Игорь Фурманов:

Самые простые, самые тривиальные способы своей эмоциональной регуляции – это аутогенная тренировка, некоторые формулы успокаивающего самовнушения. Эти формулы существуют в интернете, эти программы можно скачать, овладеть. Да, пусть действительно такие временные, косметические средства. Они работают, там не нужно никаких специальных… Юлия Огнева:

Дыхание, еще какие-то способы. Игорь Фурманов:

Надеваются наушники, и специалист (психолог или специалист в области аутогенной тренировки) говорит определенные формулы: либо успокоения, либо активации. Ничего здесь вредного и опасного нет. «Может возникнуть ситуация сексуального пресыщения, супружеских измен»

Юлия Огнева:

Многие говорят, что, возможно, будет беби-бум оттого, что достаточно много времени люди проводят вместе. Но есть и другая чаша весов: возможна активизация количества разводов. Как вы думаете, какая ситуация в наших условиях ближе? Игорь Фурманов:

В существующей ситуации с «беби» нужно воздержаться. Что касается «бума» в ситуации социальной изоляции, то может возникнуть ситуация сексуального пресыщения, супружеских измен на базе этого, и количество разводов тоже может увеличиться. Можно найти и позитивные какие-то вещи. Например, если семья находится дома, появляется возможность для мужчин наконец закончить тот незавершенный ремонт, который длится десятками лет. Наконец починить капающий 5 лет кран, сделать дырку в стене и повесить наконец картину. У женщин могут быть тоже какие-то свои вещи. И потом, есть возможность семейного общения, семейных каких-то внутренних занятий. Многие родители начнут интересоваться своими детьми – не только их успехами в школе, а что читает ребенок, чем интересуется. Сейчас нет полной социальной изоляции. Есть телефоны, есть интернет, есть онлайн-коммуникация, и мы можем разговаривать с другими людьми. Нужно постоянно общаться со своими родителями, узнавать об их состоянии здоровья, то есть выступать внутрисемейным психотерапевтом

Юлия Огнева:

Как убедить старшее поколение, что сейчас лучше оставаться дома? Какие слова здесь найти? Игорь Фурманов:

Здесь очень сложно давать какие-то универсальные советы. Если люди приняли решение по такой самоизоляции, то сейчас, я еще раз повторяю, есть средства коммуникации. Нужно постоянно общаться со своими родителями, ежедневно узнавать об их состоянии здоровья, может быть, их беспокоят какие-то мысли, то есть выступать внутрисемейным психотерапевтом. И постоянно убеждать их в том, что вы их любите, цените, и поэтому они должны беречь свое здоровье, не выходить на улицу, ограничить свои контакты. Если даже есть необходимость, допустим, покупки продуктов, то брать на себя эти функции. «Если мы перестанем жить психологически, тогда это смерть»