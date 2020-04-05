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Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса

05 апреля 2020 17:42
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Новости Беларуси. Вот пример, как застройщик старается обезопасить жильцов и создать в подъездах бесконтактную среду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса-1

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса-3

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса-5

Яна Шипко, корреспондент:
Вот так позаботились о вызове лифта для жильцов без тактильного контакта. Допустим, нам на 3-й этаж, оставляем использованную зубочистку. Думаю, это дело привычки. Поехали!

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса-8

Ольга Ткаченко, руководитель отдела PR и коммуникаций группы компаний:
Наша миссия заключается в том, чтобы сейчас создать максимально комфортные и безопасные условия для жителей, для наших клиентов. Конечно, как застройщик мы будем проявлять максимальную заботу там, где мы это можем сделать. Чтобы люди, когда они приходили к себе домой, волновались намного меньше.

Самоизоляция не повод забыть про ЗОЖ. Как белорусы тренируются онлайн?

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса-11

Искусство если не спасет мир во время пандемии, то уж точно сделает жизнь ярче. Пока белорусские музеи создают виртуальные экскурсии и транслируют онлайн открытие выставок, артисты стримят концерты.

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса-14

40 минут живой музыки от скрипачки Юлии Лебеденко в домашних декорациях. Онлайн-зрители шутили насчет концертной пижамы и звали на бис … в комментариях. Вместо аплодисментов – сердечки лайков.

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса-17

Антисептики, защитные костюмы и бесконтактные термометры для больниц передает Федерация профсоюзов. Такси предложило бесплатные поездки для медперсонала, заправки – обеды для скорой помощи, сеть отелей – свои номера для отдыха врачей после дежурства.

Каждый день 460 порций. Минские рестораторы бесплатно собирают ссобойки врачам, которые борются с коронавирусом

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса-20

Добровольцы развозят маски и средства защиты для медиков, печатают на 3D-принтере защитные щитки, а через онлайн-платформы скидываются средствами тысячи белорусов. Только на благотворительный счет Минздрава поступило уже около 3 миллионов рублей.

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса-23

Яна Шипко:
Мир словно внезапно вынужден пройти стресс-тест на человечность. Таких историй о неравнодушии и бескорыстном желании помочь сейчас много. Например, такие дизайнерские маски вот уже несколько дней бесплатно отшивают и раздают желающим в этом ателье. Надеюсь, бумеранг добра вернется к тем, кто сейчас работает не ради прибыли, а по своей инициативе стремится оказать посильную помощь.

# Коронавирус # общество # Яна Шипко # Ольга Ткаченко # Фотофакт

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