Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса

Новости Беларуси. Вот пример, как застройщик старается обезопасить жильцов и создать в подъездах бесконтактную среду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Вот так позаботились о вызове лифта для жильцов без тактильного контакта. Допустим, нам на 3-й этаж, оставляем использованную зубочистку. Думаю, это дело привычки. Поехали!

Ольга Ткаченко, руководитель отдела PR и коммуникаций группы компаний:

Наша миссия заключается в том, чтобы сейчас создать максимально комфортные и безопасные условия для жителей, для наших клиентов. Конечно, как застройщик мы будем проявлять максимальную заботу там, где мы это можем сделать. Чтобы люди, когда они приходили к себе домой, волновались намного меньше. Самоизоляция не повод забыть про ЗОЖ. Как белорусы тренируются онлайн?

Искусство если не спасет мир во время пандемии, то уж точно сделает жизнь ярче. Пока белорусские музеи создают виртуальные экскурсии и транслируют онлайн открытие выставок, артисты стримят концерты.

40 минут живой музыки от скрипачки Юлии Лебеденко в домашних декорациях. Онлайн-зрители шутили насчет концертной пижамы и звали на бис … в комментариях. Вместо аплодисментов – сердечки лайков.

Антисептики, защитные костюмы и бесконтактные термометры для больниц передает Федерация профсоюзов. Такси предложило бесплатные поездки для медперсонала, заправки – обеды для скорой помощи, сеть отелей – свои номера для отдыха врачей после дежурства. Каждый день 460 порций. Минские рестораторы бесплатно собирают ссобойки врачам, которые борются с коронавирусом

Добровольцы развозят маски и средства защиты для медиков, печатают на 3D-принтере защитные щитки, а через онлайн-платформы скидываются средствами тысячи белорусов. Только на благотворительный счет Минздрава поступило уже около 3 миллионов рублей.