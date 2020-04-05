Что делать, если забрали в больницу, а питомец остался дома? Добрая услуга

Новости Беларуси. Что делать, если попал в больницу, а дома остался питомец без присмотра? Петситтеры – или попросту сервис передержки для животных – готовы приютить вашего любимца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Количество мест ограничено и лучше зарегистрироваться на сайте заранее. Но в команде рады новым добровольцам.
Виктория Саванович, петситтер:
Если вдруг вы окажетесь на карантине, то о вас позаботятся врачи, а о ваших питомцах позаботимся мы.
Евгения Гончеренок, основатель сервиса передержки для животных:
Наши многие ситтеры готовы сейчас безвозмездно, если человек находится в больнице, взять их животных. Это очень радует, радует то, что очень многие готовы помогать друг другу, и мы подумали: когда, если не сейчас? Когда, если не сейчас, проявляется эта рука помощи.