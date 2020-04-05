Прямой эфир

Что делать, если забрали в больницу, а питомец остался дома? Добрая услуга

05 апреля 2020 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что делать, если попал в больницу, а дома остался питомец без присмотра? Петситтеры – или попросту сервис передержки для животных – готовы приютить вашего любимца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Каждый день 460 порций. Минские рестораторы бесплатно собирают ссобойки врачам, которые борются с коронавирусом

Количество мест ограничено и лучше зарегистрироваться на сайте заранее. Но в команде рады новым добровольцам.

Что делать, если забрали в больницу, а питомец остался дома? Добрая услуга-1

Виктория Саванович, петситтер:
Если вдруг вы окажетесь на карантине, то о вас позаботятся врачи, а о ваших питомцах позаботимся мы.

Что делать, если забрали в больницу, а питомец остался дома? Добрая услуга-4

Евгения Гончеренок, основатель сервиса передержки для животных:
Наши многие ситтеры готовы сейчас безвозмездно, если человек находится в больнице, взять их животных. Это очень радует, радует то, что очень многие готовы помогать друг другу, и мы подумали: когда, если не сейчас? Когда, если не сейчас, проявляется эта рука помощи.

Что делать, если забрали в больницу, а питомец остался дома? Добрая услуга-7

# Коронавирус # общество # Яна Шипко # Виктория Саванович # Евгения Гончерёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса
05 апреля 2020 17:42

Зубочистки – для лифта, концерты – в сторис. Как белорусы поддерживают друг друга во время коронавируса

Каждый день 460 порций. Минские рестораторы бесплатно собирают ссобойки врачам, которые борются с коронавирусом
05 апреля 2020 17:40

Каждый день 460 порций. Минские рестораторы бесплатно собирают ссобойки врачам, которые борются с коронавирусом

Как не поддаться психозу во время самоизоляции, как убедить пожилых людей быть дома и ожидать ли беби-бум? Мнение психолога
05 апреля 2020 17:25

Как не поддаться психозу во время самоизоляции, как убедить пожилых людей быть дома и ожидать ли беби-бум? Мнение психолога