Что делать, если забрали в больницу, а питомец остался дома? Добрая услуга

Новости Беларуси. Что делать, если попал в больницу, а дома остался питомец без присмотра? Петситтеры – или попросту сервис передержки для животных – готовы приютить вашего любимца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый день 460 порций. Минские рестораторы бесплатно собирают ссобойки врачам, которые борются с коронавирусом

Количество мест ограничено и лучше зарегистрироваться на сайте заранее. Но в команде рады новым добровольцам.