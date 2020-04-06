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Флаги 15 государств и надписи на 10 языках. Так в Гродно благодарят медиков, которые борются с коронавирусом

06 апреля 2020 06:56
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Новости Беларуси. «Дзякуй вам, медыкі!» В Гродно на стене торгового центра сделали 3D-мэппинг со словами поддержки странам, наиболее пострадавшим от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флаги 15 государств и надписи на 10 языках. Так в Гродно благодарят медиков, которые борются с коронавирусом-1

Изображение 11 на 40 метров, где транслировались флаги 15 государств, а также надписи на 10 языках – это благодарность всем врачам, медсестрам, водителям автомобилей скорой помощи, которые сегодня на передовой в борьбе с мировой пандемией.

Флаги 15 государств и надписи на 10 языках. Так в Гродно благодарят медиков, которые борются с коронавирусом-4

Это очень трогательно, у меня аж слезы потекли. То, что делают по всему миру медики – это героизм. У меня аж мурашки от этого всего.

Флаги 15 государств и надписи на 10 языках. Так в Гродно благодарят медиков, которые борются с коронавирусом-7

Сергей Иванов, маркетолог торгового центра:
Сегодня мы со всем миром следим, сочувствуем всем странам. Мы благодарим сегодня, здесь, сейчас всех медиков, которые борются за каждую жизнь. И мы очень благодарны им за это.

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Авторы подчеркивают символизм акции: ночь темна, но именно в темноте отчетливее всего виден свет. Поэтому людей по всему миру призывают, несмотря на сложность ситуации, в первую очередь сохранять человечность.

Флаги 15 государств и надписи на 10 языках. Так в Гродно благодарят медиков, которые борются с коронавирусом-10

# Коронавирус # общество # Сергей Иванов # Фотофакт

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