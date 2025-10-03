Дзиодзина: Беларусь – надёжный партнёр для государств, которые намерены выстраивать взаимовыгодный диалог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
По факту, выстраивая международные отношения, любая страна скорее бы предпочла уважительное отношение, чем принижение. Ни один народ не хотел бы оказаться в условиях, когда нужно страдать за деструктивные соглашения своего правительства с кем-то другим. Ведь такая уступчивость на государственном уровне стоит дорого: падение качества жизни, рост цен, необходимость работать сверх сил. В здоровом варианте людям естество устремляться к лучшему и одобрять то правительство, что улучшает их качество жизни.
Не так давно Президент Беларуси провел рабочую встречу с председателем Кабинета министров Кыргызской Республики, где вновь были озвучены ключевые тезисы, согласно которым Александр Лукашенко предпочитает выстраивать международные отношения. На самом деле, подобные повторения в процессе коммуникации с представительством разных стран говорят о стабильности и сформированной четкой позиции.
«Мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, народу. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем», – подчеркнул Президент председателю Кабинета министров Киргизии. Похожие нарративы мы можем пронаблюдать и когда речь идет о достижении соглашений и со странами Африки, которые также были обсуждены. Формат таких отношений, что транслирует Президент, предполагает взаимодействие Беларуси с другими странами абсолютно на равных, независимо от того, с каким государством идет диалог.
Алена Дзиодзина:
Не менее фундаментальным принципом международной коммуникации также является то, что Президент говорит о готовности исполнять все соглашения, что были заключены или будут достигнуты. «Знайте, что мы обязательно выполним все то, что мы пообещали нашим кыргызским друзьям», – подчеркнул Александр Лукашенко председателю Кабинета министров Киргизии.
Стоит отметить, что в совокупности два обозначенных тезиса представляют Беларусь надежным партнером для тех государств, кто намерен выстраивать взаимовыгодный диалог с белорусами. Ведь, оценив все возможные риски, представители других государств понимают, что Беларусь для них – интересный партнер.
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