Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

По факту, выстраивая международные отношения, любая страна скорее бы предпочла уважительное отношение, чем принижение. Ни один народ не хотел бы оказаться в условиях, когда нужно страдать за деструктивные соглашения своего правительства с кем-то другим. Ведь такая уступчивость на государственном уровне стоит дорого: падение качества жизни, рост цен, необходимость работать сверх сил. В здоровом варианте людям естество устремляться к лучшему и одобрять то правительство, что улучшает их качество жизни.

Не так давно Президент Беларуси провел рабочую встречу с председателем Кабинета министров Кыргызской Республики, где вновь были озвучены ключевые тезисы, согласно которым Александр Лукашенко предпочитает выстраивать международные отношения. На самом деле, подобные повторения в процессе коммуникации с представительством разных стран говорят о стабильности и сформированной четкой позиции.

«Мы с большим уважением относимся к вам, правительству вашему, народу. И мы готовы достичь того уровня товарооборота, о котором мы шепотом сегодня разговариваем», – подчеркнул Президент председателю Кабинета министров Киргизии. Похожие нарративы мы можем пронаблюдать и когда речь идет о достижении соглашений и со странами Африки, которые также были обсуждены. Формат таких отношений, что транслирует Президент, предполагает взаимодействие Беларуси с другими странами абсолютно на равных, независимо от того, с каким государством идет диалог.