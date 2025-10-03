В Гродно учащихся военно-патриотического класса посвятили в кадеты

В Гродно прошла церемония посвящения в кадеты. Присягу приняли учащиеся военно-патриотического класса одной из школ города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три десятка ребят, которые месяц назад впервые надели форму, получили погоны и дали обещание быть достойными гражданами Беларуси. В будущем большинство из них планируют связать свою жизнь со службой в армии.

Семен Климович, учащийся средней школы № 22 имени И.П.Бохана Гродно: Хочется улучшить свои навыки, быть примером для своих сверстников, родителей порадовать, конечно. Улучшить свою физическую подготовку. Я счастлив, я ждал этот день, я шел сюда, потому что я знал, что это для меня место.

Виктор Матук, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 22 имени И.П.Бохана Гродно:

У нас юбилейный год, потому что мы начали такие кадетские классы создавать с 2021 года. И сегодня у нас уже 5-й класс, он пятый, который принимает кадетскую клятву. Мы посещаем наши воинские части, наши шефы – самоходный дивизион группы артиллерии 6-й бригады, у которых мы часто бываем. Даже посвящение в кадеты мы каждый раз проводим в разных местах.

Поздравить пятиклассников с важным в их жизни событием пришли родные и близкие.