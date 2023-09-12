Будущий музей на Менке может стать визитной карточкой Минска. Что рассказали археологи о городище?

Новости Беларуси. Столичные археологи продолжают исследовать территорию у реки Менка. После завершения раскопок здесь планируют создать музей, который станет визитной карточкой Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Масштабные работы, которые ведут на городище, дадут точный ответ, где все же зародилась белорусская столица. Сейчас ученые исследуют участок вала, анализируют древесные элементы, найденные под землей. Предварительные выводы археологов говорят о том, что это место имело статус городского поселения. Это подтверждают и найденные артефакты. Судя по предметам обихода, здесь жили состоятельные люди – была дружина или воинское подразделение того времени.

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси:

Вот это наконечник стрелы с двумя шипами, датируется он X веком. Такие наконечники могли использоваться в качестве оружия и как охотничьи. Вот это конские удила, датируются они X-XI веком. Это предмет, характерный для культуры степняков, в то время печенегов, хазар и схожих. Вот таких удил на территории Древней Руси достаточно мало.