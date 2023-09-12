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Будущий музей на Менке может стать визитной карточкой Минска. Что рассказали археологи о городище?

12 сентября 2023 13:54
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Новости Беларуси. Столичные археологи продолжают исследовать территорию у реки Менка. После завершения раскопок здесь планируют создать музей, который станет визитной карточкой Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будущий музей на Менке может стать визитной карточкой Минска. Что рассказали археологи о городище?-1

Масштабные работы, которые ведут на городище, дадут точный ответ, где все же зародилась белорусская столица. Сейчас ученые исследуют участок вала, анализируют древесные элементы, найденные под землей. Предварительные выводы археологов говорят о том, что это место имело статус городского поселения. Это подтверждают и найденные артефакты. Судя по предметам обихода, здесь жили состоятельные люди – была дружина или воинское подразделение того времени.

Будущий музей на Менке может стать визитной карточкой Минска. Что рассказали археологи о городище?-4

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков и нового времени Института истории НАН Беларуси:
Вот это наконечник стрелы с двумя шипами, датируется он X веком. Такие наконечники могли использоваться в качестве оружия и как охотничьи. Вот это конские удила, датируются они X-XI веком. Это предмет, характерный для культуры степняков, в то время печенегов, хазар и схожих. Вот таких удил на территории Древней Руси достаточно мало.

Будущий музей на Менке может стать визитной карточкой Минска. Что рассказали археологи о городище?-7

Отметим, масштабные раскопки археологического комплекса начались еще в 2022 году. Финансовую поддержку оказывает государство. Уже найдено немало значимых артефактов. В конце октября работу поставят на зимнюю паузу. А в 2024-м археологи снова вернутся к Менке. Возможно, в будущем эта территория станет филиалом Национального исторического музея Беларуси.

История появления Минска. Что могут сказать о зарождении столицы археологи?

# Археология # общество # Андрей Войтехович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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