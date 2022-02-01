«Много сделано работы». В Минске выбрали наиболее значимые молодёжные инициативы

Новости Беларуси. В Минске зарегистрировано свыше 140 молодежных организаций и более 20 детских. Однако наиболее активными из них являются только 90, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Формы и методы взаимодействия организаций с государственными органами обсуждались на семинаре во Фрунзенском районе.

Такая встреча проводится впервые. Основной задачей стало не только разъяснение требований законодательства, но и стимулирование деятельности молодежных объединений. Также были выбраны социально значимые инициативы, которое в последствии планируют реализовать.

Николай Белоусов, первый заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома:

Основная цель мероприятия сегодня – встретиться прежде всего представителям органов исполнительной власти с общественными объединениями. Чтобы мы рассказали о том, что можем предложить, и, самое главное, – получить обратную связь, услышать то, что эти инициативные представители общественных объединений (председатели, члены их советов) могут попросить и предложить нам.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Мы предложили общественным объединениям быть не сторонними наблюдателями, а приносить свои проекты, интересные идеи, которые мы можем использовать, да и не только использовать. Они сами могут их реализовать на той или иной локации для проведения творческих проектов. Мы предложили рассмотреть возможность сотрудничества и с музеями. Сегодня это могут быть выставки, квесты, какая-нибудь интеллектуальная игра, которая будет интересна для нашей молодежи.

Михаил Юспа, председатель молодежного общественного объединения «Федерация уличного спорта»:

Много сделано работы, чтобы улучшать спортивную инфраструктуру как в Минске, так и в республике в целом. Но есть уже давно такая тенденция мировая, которая заключается в том, чтобы не вставлять эти объекты спортивной инфраструктуры в городскую среду, а использовать уже имеющиеся нюансы, чтобы организовать занятия физической культурой. Хотелось бы, чтобы органы государственной власти, в первую очередь управление физической культуры и спорта Мингорисполкома, обращались с какой-то экспертизой вниз, чтобы слышать, где нужно эти точки дополнительно организовать.