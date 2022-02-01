«Музыкой я занимаюсь с 6-летнего возраста». В Минской области определили лучших учеников года

Новости Беларуси. Роман Марукин – победитель конкурса «Ученик года Минской области – 2021», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Номинация «Творческая деятельность». Всего высокой награды удостоились 25 школьников центрального региона. Более 100 участников соревновались в различных номинациях.

Роман Марукин – молодой человек с разносторонними талантами. Юноша является лауреатом музыкальных и патриотических конкурсов, а также преуспевает в учебе. И жюри конкурса не могло не отметить его среди остальных участников. Роман стал победителем в номинации «Творческая деятельность».

Роман Марукин, ученик гимназии № 1 имени Н. В. Ромашко:

Этот конкурс дал мне большую возможность показать себя, попробовать что-то новое. Музыкой я занимаюсь с 6-летнего возраста. Сначала это был вокальный кружок в гимназии, а после – детская школа искусств. Также принимаю активное участие в районных и гимназических мероприятиях, пробую свои силы в составе вокальной группы и в качестве ведущего.