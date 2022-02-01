Прямой эфир

«Музыкой я занимаюсь с 6-летнего возраста». В Минской области определили лучших учеников года

01 февраля 2022 15:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Роман Марукин – победитель конкурса «Ученик года Минской области – 2021», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Номинация «Творческая деятельность». Всего высокой награды удостоились 25 школьников центрального региона. Более 100 участников соревновались в различных номинациях.  

«Музыкой я занимаюсь с 6-летнего возраста». В Минской области определили лучших учеников года-1

Роман Марукин – молодой человек с разносторонними талантами. Юноша является лауреатом музыкальных и патриотических конкурсов, а также преуспевает в учебе. И жюри конкурса не могло не отметить его среди остальных участников. Роман стал победителем в номинации «Творческая деятельность».  

«Музыкой я занимаюсь с 6-летнего возраста». В Минской области определили лучших учеников года-4

Роман Марукин, ученик гимназии № 1 имени Н. В. Ромашко:  
Этот конкурс дал мне большую возможность показать себя, попробовать что-то новое. Музыкой я занимаюсь с 6-летнего возраста. Сначала это был вокальный кружок в гимназии, а после – детская школа искусств. Также принимаю активное участие в районных и гимназических мероприятиях, пробую свои силы в составе вокальной группы и в качестве ведущего.  

«Музыкой я занимаюсь с 6-летнего возраста». В Минской области определили лучших учеников года-7

Несмотря на успехи в музыке и природный артистизм, сценическую деятельность Роман рассматривает для себя как любимое увлечение. А карьеру свою планирует строить в сфере журналистики. И для реализации этой цели уже прилагает все старания.  

Подробности в видеоматериале.   

# Школы в Беларуси # общество # Роман Марукин # Валентина Боложинская # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Много сделано работы». В Минске выбрали наиболее значимые молодёжные инициативы
01 февраля 2022 15:35

«Много сделано работы». В Минске выбрали наиболее значимые молодёжные инициативы

«Народ думает, что будет сиюминутный эффект». Сколько времени потребуется, чтобы обновлённая Конституция начала работать?
01 февраля 2022 15:34

«Народ думает, что будет сиюминутный эффект». Сколько времени потребуется, чтобы обновлённая Конституция начала работать?

Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»
01 февраля 2022 15:15

Что хотел донести Президент на Послании и кто это должен услышать? Анонс программы «Постскриптум»