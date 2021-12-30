«Это настоящий праздник молодости и красоты». Посмотрите, как лучшая минская молодёжь танцует на новогоднем балу

Новости Беларуси. В ритме вальса. Городской новогодний бал в канун праздника собрал более 200 талантливых школьников и гимназистов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов. Торжество традиционно прошло во Дворце детей и молодежи. 130 пар закружились в полонезе, французской польке и вальсе. С наступающими праздниками молодых людей поздравил и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. На светском вечере побывала наш корреспондент Анна Куртасова.

Анна Куртасова, корреспондент:

Праздничные декорации и классическая музыка. Гости Дворца детей и молодежи в этот вечер окунулись в атмосферу XIX века. Девушки в эффектных бальных платьях, юноши в элегантных фраках. Это позволяет всем присутствующим на время перенестись в новогоднюю сказку.

За несколько минут до праздника музыканты настраивали инструменты, девушки поправляли прически и платья. Вспоминали элементы танцев. Валерия Симаненкова и Максим Хлебко впервые на балу. Знакомы с детства, вместе учатся, а теперь закружились в танце.

Максим Хлебко, ученик средней школы № 6:

Хорошо, когда мы знаем друг друга и чувствуем в танце друг друга. Я себя чувствую кавалером вместе с моей музой.

Валерия Симаненкова, ученица средней школы № 6:

Прекрасные танцы, чувствуешь себя принцессой. Замечательное светское мероприятие, которое помогает окунуться в те года, когда балы были ежедневным мероприятием. Замечательно!

Традиционно новогодний бал открыл элегантный полонез. Затем классический вальс, а еще падеграс и энергичная французская полька. Все под звуки живого оркестра. К балу готовились за два месяца. Помогали профессионалы. Каждая пара в этот вечер испытывает особый трепет.

Ангелина Ярощук, ученица гимназии № 2:

Нравится атмосфера бала, само ощущение того времени, традиций, культуры, обычаев. Завораживает!

Данила Романюк, ученик гимназии № 2:

Уже второй раз на новогоднем балу. В прошлом году участвовал. С каждым годом бал становится все масштабнее и более красивым. Это неописуемая атмосфера, и мне очень нравится здесь находиться.

Владислав Захаринский, ученик гимназии № 16:

Участвовал на балу. Это было в прошлом году, и на самом деле это чудесная атмосфера, это музыка прекрасная, прекрасные люди, подарки всякие.

На паркете 130 пар. Участники новогоднего бала – лучшие представители столичной молодежи. Они достигли успехов в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.

София Курмашева, учащаяся Минского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности:

Очень долго к этому стремилась. Я, наверное, еще лет пять назад зажглась этим, мне очень хотелось сюда попасть. Я старалась, я стремилась, я участвовала в конкурсах.

Илья Денисик, ученик средней школы № 165:

Попал я сюда благодаря тому, что участвовал во многих акциях БРСМ, выступал от школы на различных мероприятиях. И меня пригласили на такой серьезный бал. Новогодний бал традиционно собирает почетных гостей. На светском приеме теплые слова звучали и от руководства столицы. Владимир Кухарев на новогоднем балу в Минске: хотелось бы пожелать молодым людям здоровья, успехов и новых творческих достижений. Подробнее здесь.