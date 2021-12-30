Кухарев на новогоднем балу в Минске: хотелось бы пожелать молодым людям здоровья, успехов и новых творческих достижений

Новости Беларуси. В ритме вальса. Городской новогодний бал в канун праздника собрал более 200 талантливых школьников и гимназистов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов.

Торжество традиционно прошло во Дворце детей и молодежи. 130 пар закружились в полонезе, французской польке и вальсе. С наступающими праздниками молодых людей поздравил и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Новогодний бал традиционно собирает почетных гостей. На светском приеме теплые слова звучали и от руководства столицы.