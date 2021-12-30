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Кухарев на новогоднем балу в Минске: хотелось бы пожелать молодым людям здоровья, успехов и новых творческих достижений

30 декабря 2021 21:05
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Новости Беларуси. В ритме вальса. Городской новогодний бал в канун праздника собрал более 200 талантливых школьников и гимназистов столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов.

Кухарев на новогоднем балу в Минске: хотелось бы пожелать молодым людям здоровья, успехов и новых творческих достижений-1

Торжество традиционно прошло во Дворце детей и молодежи. 130 пар закружились в полонезе, французской польке и вальсе. С наступающими праздниками молодых людей поздравил и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Новогодний бал традиционно собирает почетных гостей. На светском приеме теплые слова звучали и от руководства столицы.

Кухарев на новогоднем балу в Минске: хотелось бы пожелать молодым людям здоровья, успехов и новых творческих достижений-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня молодые люди занимаются танцами, это очень красиво, это в дальнейшем им пригодится в жизни. В преддверии Нового года это уже стало доброй традицией, поэтому, конечно же, сегодня хотелось бы пожелать всем молодым людям здоровья, успехов, удачи, новых творческих достижений.

«Это настоящий праздник молодости и красоты». Посмотрите, как лучшая минская молодежь танцует на новогоднем балу.

# Новый год # общество # Владимир Кухарев # Анна Куртасова # Фотофакт

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