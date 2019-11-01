Прямой эфир

Чем заняться ребёнку на школьных каникулах?

01 ноября 2019 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В школах Беларуси начались осенние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся по 9 ноября. Ребята будут не только отдыхать, но и принимать участие в различных познавательных мероприятиях.

Чем заняться ребёнку на школьных каникулах?-1

Перерыв между учебными четвертями – время экскурсий и увлекательных путешествий. Кроме того, для детей традиционно работают школьные лагеря. Там готовят немало мероприятий, посвященных Году малой родины. Ученики займутся благоустройством территорий, краеведческой работой, больше узнают о военной истории. Каждый регион страны подготовил свою программу детского отдыха.

График школьных каникул на 2019-2020 учебный год утвердили в Беларуси

Чем заняться ребёнку на школьных каникулах?-3
# Школы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей
01 ноября 2019 10:11

«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей

«Минск-Ошмяны» – мы планируем в апреле начать работы». Какие дороги и мосты будут реконструировать в Минской области
01 ноября 2019 10:09

«Минск-Ошмяны» – мы планируем в апреле начать работы». Какие дороги и мосты будут реконструировать в Минской области

Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками
01 ноября 2019 09:53

Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками