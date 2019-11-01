Чем заняться ребёнку на школьных каникулах?

Новости Беларуси. В школах Беларуси начались осенние каникулы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продлятся по 9 ноября. Ребята будут не только отдыхать, но и принимать участие в различных познавательных мероприятиях.

Перерыв между учебными четвертями – время экскурсий и увлекательных путешествий. Кроме того, для детей традиционно работают школьные лагеря. Там готовят немало мероприятий, посвященных Году малой родины. Ученики займутся благоустройством территорий, краеведческой работой, больше узнают о военной истории. Каждый регион страны подготовил свою программу детского отдыха.

График школьных каникул на 2019-2020 учебный год утвердили в Беларуси