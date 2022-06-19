Это единственный центр, где делают внутриутробные операции. Как в РНПЦ «Мать и дитя» спасают жизни?

Новости Беларуси. Глава государства отметил важность развития в Беларуси и других научных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Cогласитесь, без медицины никуда.

Место, где сбывается самая заветная мечта каждой женщины, место, где рождается надежда и, казалось бы, невозможное становится реальностью. Здесь выхаживают малышей, родившихся с массой тела менее 500 граммов, благодаря чему Беларусь уверенно входит в число стран с самым низким показателем младенческой смертности. Уже более 10 лет в центре спасают не только родившихся, но и малышей в утробе. В перечне таких хирургических вмешательств множество позиций.

Максим Белуга, врач акушер-гинеколог, заведующий отделением акушерским родовым РНПЦ «Мать и дитя»:

Наш центр на сегодня является единственным в республике, который выполняет внутриутробные хирургические вмешательства по коррекции различных состояний. Самая распространенная операция на сегодня – это внутриутробное переливание крови плодам при резус-конфликте. Таких операций выполняется в среднем 50-60 в год. Второе место занимают операции при осложнении многоплодных беременностей.

Внутриутробное переливание крови – самая распространенная операция, которую проводят в центре. Она уже поставлена на поток. Ее перенесла Екатерина. По всему видно – чувствует себя прекрасно. В середине июля ожидает появления на свет сына. Из Борисова сюда приезжает регулярно.

Екатерина Григорцевич:

Самочувствие хорошее. Постоянно под наблюдением, поэтому не переживаем, настраиваемся на позитив. Я уверена, что все будет хорошо. Страшный диагноз просто поверг семью из Турова в ужас. Двое сыновей родились благополучно. А у третьего малыша диагностировали низкий уровень гемоглобина, который может привести к летальному исходу.

Алена Лесько:

Здесь нас быстро успокоили. Нам делали пять внутриутробных переливаний. Вчера родила, благодаря таким хорошим врачам, богатыря мальчика. 36 недель, но у нас уже вес 3 460.