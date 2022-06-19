«Я как Федерико Феллини!» Кто выступит на «Славянском базаре» и успеете ли вы купить билеты?
Новости Беларуси. Флора Славянского базара (это мы о васильке – символе фестиваля) несет в мир только гармонию и красоту. Как раз сейчас в Витебске активно готовят творческую почву для артистов, которые уже в июле выйдут на сцену знаменитого Летнего амфитеатра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До самого музыкального события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – остается буквально три недели.
Уже 31 год Витебск ведет свой фестивальный отсчет летописанию. И к каждому июлю готовится почти сразу же с последними аккордами предыдущего «Славянского базара». Основные события этого форума уже известны. Афиши с участниками фестиваля пестрят не только по всей стране. Любителям Мельпомены широкую программу представят «Театральные встречи». Сольные выступления известных артистов ожидаются в филармонии и в концертном зале «Витебск». Восемь больших программ пройдут на главной площадке – Летний амфитеатр. Кстати, шансов попасть на мероприятия «Славянского базара» с каждым днем становится все меньше.
Людмила Красавина, кассир по продаже билетов концертного зала «Витебск»:
Практически все мероприятия пользуются большой популярностью, но больше всего открытие. Уже выкуплены лучшие сектора. Очень хорошо берут билеты на «Союзное государство». На творческий вечер Безрукова, на Ваенгу. И не только жители Витебска, даже жители сопредельных государств.
Группа «Galibri & Mavik», участники Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Всем привет, друзья. Мы «Galibri & Mavik». И в этом году мы будем впервые выступать на «Славянском базаре». И нам очень приятно принимать участие в этом форуме. Поехали. Я как Федерико Феллини! Дайте Оскар этой богине!
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