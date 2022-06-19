«Я как Федерико Феллини!» Кто выступит на «Славянском базаре» и успеете ли вы купить билеты?

Новости Беларуси. Флора Славянского базара (это мы о васильке – символе фестиваля) несет в мир только гармонию и красоту. Как раз сейчас в Витебске активно готовят творческую почву для артистов, которые уже в июле выйдут на сцену знаменитого Летнего амфитеатра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До самого музыкального события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – остается буквально три недели.

Уже 31 год Витебск ведет свой фестивальный отсчет летописанию. И к каждому июлю готовится почти сразу же с последними аккордами предыдущего «Славянского базара». Основные события этого форума уже известны. Афиши с участниками фестиваля пестрят не только по всей стране. Любителям Мельпомены широкую программу представят «Театральные встречи». Сольные выступления известных артистов ожидаются в филармонии и в концертном зале «Витебск». Восемь больших программ пройдут на главной площадке – Летний амфитеатр. Кстати, шансов попасть на мероприятия «Славянского базара» с каждым днем становится все меньше.