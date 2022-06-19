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«Хотим приехать в Витебск во всеоружии». Участники конкурсов «Славянского базара» рассказали о подготовке

19 июня 2022 18:47
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Новости Беларуси. Флора Славянского базара (это мы о васильке – символе фестиваля) несет в мир только гармонию и красоту. Как раз сейчас в Витебске активно готовят творческую почву для артистов, которые уже в июле выйдут на сцену знаменитого Летнего амфитеатра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До самого музыкального события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – остается буквально три недели.

«Хотим приехать в Витебск во всеоружии». Участники конкурсов «Славянского базара» рассказали о подготовке-1

В 2022 году Витебск соберет друзей более чем из 30 стран. Это и гости, и те, кто поборется за главный приз «Славянского базара» – Гран-при.

«Хотим приехать в Витебск во всеоружии». Участники конкурсов «Славянского базара» рассказали о подготовке-4

Анна Трубецкая, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022»:
Признаюсь честно: безумно жду июль, чтобы выйти на сцену амфитеатра. Покорить жюри своей подготовкой, программой, своим голосом и всем тем, что мы готовим для конкурса «Славянский базар». Моя подготовка идет очень активно, очень продуктивно. Я занимаюсь с педагогами по вокалу, по сценречи, по сцендвижению. Не вылажу из студии, из репетиционных залов. Потому что мы хотим приехать Витебск во всеоружии!

«Хотим приехать в Витебск во всеоружии». Участники конкурсов «Славянского базара» рассказали о подготовке-7

Елисей Касич, участник Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:
Я сам родом из Витебска. Я там жил, родился и начал свою музыкальную карьеру. Поэтому мне очень почетно представлять нашу страну на детском конкурсе «Витебск-2022».

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Анна Трубецкая # Виктор Пралич # Елисей Касич # Фотофакт

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