«Хотим приехать в Витебск во всеоружии». Участники конкурсов «Славянского базара» рассказали о подготовке

Новости Беларуси. Флора Славянского базара (это мы о васильке – символе фестиваля) несет в мир только гармонию и красоту. Как раз сейчас в Витебске активно готовят творческую почву для артистов, которые уже в июле выйдут на сцену знаменитого Летнего амфитеатра, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. До самого музыкального события лета – Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – остается буквально три недели.

В 2022 году Витебск соберет друзей более чем из 30 стран. Это и гости, и те, кто поборется за главный приз «Славянского базара» – Гран-при.