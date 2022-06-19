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«Мы самые счастливые родители». Молодые мамы передали благодарность врачам, которые спасли их детей

19 июня 2022 18:22
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Новости Беларуси. Глава государства отметил важность развития в Беларуси и других научных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Cогласитесь, без медицины никуда.  

«Мы самые счастливые родители». Молодые мамы передали благодарность врачам, которые спасли их детей-1

Юлия Бешанова, СТВ:
Чтобы в этом лишний раз убедиться, давайте вернемся на полгода назад. 31 декабря глава государства приехал в РНПЦ «Мать и дитя» поздравить будущих мам с новогодними праздниками. Во время визита Президенту рассказали об уникальной внутриутробной операции, которая помогла спасти жизнь еще не рожденному ребенку. Такие хирургические вмешательства – высший пилотаж в акушерстве. В нашей стране их проводят только в РНПЦ «Мать и дитя».  

Наши корреспонденты встретились со счастливыми родителями, которые доверились хирургам, с врачами, которые возвращают к жизни нас и наших детей и делают это порой не благодаря, а вопреки. И с мамами, которые готовы бороться за здоровье своих детей. Вот их истории.  

«Мы самые счастливые родители». Молодые мамы передали благодарность врачам, которые спасли их детей-4

Мы самые счастливые родители. Решили назвать ребеночка Богданом – богом дан. Спасибо этому центру «Мать и дитя» и отдельное спасибо врачу Белуге Максиму Владимировичу.  

«Мы самые счастливые родители». Молодые мамы передали благодарность врачам, которые спасли их детей-7

Большая благодарность Максиму Владимировичу и всей команде, которая настолько трепетно относится к своим пациентам.  

«Мы самые счастливые родители». Молодые мамы передали благодарность врачам, которые спасли их детей-10

Когда я только проснулась после операции, стоял врач Максим Владимирович и говорит: «Марина, вы герой». А я говорю: «Это не я герой – это вы».  

Это единственный центр, где делают внутриутробные операции. Как в РНПЦ «Мать и дитя» спасают жизни? Подробности далее.

# Медицина # общество # Юлия Бешанова # Фотофакт

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