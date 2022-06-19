«Мы самые счастливые родители». Молодые мамы передали благодарность врачам, которые спасли их детей

Новости Беларуси. Глава государства отметил важность развития в Беларуси и других научных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Cогласитесь, без медицины никуда.

Юлия Бешанова, СТВ:

Чтобы в этом лишний раз убедиться, давайте вернемся на полгода назад. 31 декабря глава государства приехал в РНПЦ «Мать и дитя» поздравить будущих мам с новогодними праздниками. Во время визита Президенту рассказали об уникальной внутриутробной операции, которая помогла спасти жизнь еще не рожденному ребенку. Такие хирургические вмешательства – высший пилотаж в акушерстве. В нашей стране их проводят только в РНПЦ «Мать и дитя».

Наши корреспонденты встретились со счастливыми родителями, которые доверились хирургам, с врачами, которые возвращают к жизни нас и наших детей и делают это порой не благодаря, а вопреки. И с мамами, которые готовы бороться за здоровье своих детей. Вот их истории.