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Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики

19 июня 2022 18:38
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Новости Беларуси. Мы еще зимой хотели встретиться с будущей мамой, которая согласилась на сложнейшую операцию, но с журналистами общаться отказывалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но когда в ее жизни важное событие состоялось – на свет появился здоровый малыш – мы решили, что пришло время рассказать эту истории спасения. Тем более на неделе особый случай вспомнить о наших медиках. 19 июня они отмечают профессиональный праздник.  

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-1

Анечке Антонович четыре месяца. Любимый и долгожданный ребенок в семье Марины и Николая. Глядя на счастливых родителей, сложно представить, через какие испытания они прошли ради рождения дочери. В середине беременности выяснилось, что у малышки генетическая патология позвоночника. Ребенок либо будет инвалидом, либо не родится вовсе. Супругам предложили прервать беременность. Марина и Николай отказались.  

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-4

Марина Антонович, жительница Калинкович:
Шла с работы домой и просто про себя Богу говорю: дай мне надежду.  

«Мы самые счастливые родители». Молодые мамы передали благодарность врачам, которые спасли их детей – читайте здесь.

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-7

Несколько лет хирург с огромным стажем и опытом Михаил Талабаев готовился к этой уникальной операции. Речь о спинномозговой грыже. Это когда большой дефект и торчит спинной мозг. Последствия для ребенка с таким диагнозом – парализация.  

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-10

Михаил Талабаев, врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Два года назад у нас с коллегами, акушер-гинекологами получилось поехать за границу и посмотреть там такую операцию живьем. Это был очень полезный опыт. Мы увидели практически, как что должно быть организовано. Это нам очень сильно помогло.  

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-13

Из палат хирурга Талабаева вышло огромное количество благодарных пациентов. Врач провел несчитанное число уникальных операций. Но эта в списке – особенная. И когда узнали, что такой пациент появился, вместе коллегами из РНПЦ «Мать и дитя» хирург решился на проведение первой в Беларуси операции. Слово оставалось за родителями.  

Марина Антонович:
У нас зазвонил телефон, и это была та врач-генетик, с которой мы общались на днях. И она говорит, что в Минске, в центре «Мать и дитя» такую операцию хотели давно сделать, но еще не делали. Может быть, вы согласитесь такую операцию провести. Для меня это был ответ.  

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-16

И 15 декабря 2021 года в Беларуси провели первую внутриутробную коррекцию врожденного порока развития центральной нервной системы.  

Михаил Талабаев:
Это успех работы огромной команды специалистов разного профиля – не только нейрохирургов. Все мы в процессе операции готовились к разному ходу течения событий. Когда ты сделал первый разрез еще на коже мамы, обратной дороги фактически в этой ситуации нет. 

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-19

Александр Богомолов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ «Мать и дитя»:
Во время операции мы обеспечивали с помощью специального оборудования постоянное введение подогретых растворов, которые практически соответствуют околоплодным водам. Благодаря этому ребенок находился в полости матки, в комфортных условиях.  

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-22

Максим Белуга, врач акушер-гинеколог, заведующий отделением акушерским родовым РНПЦ «Мать и дитя»:
То, что больше всего всех порадовало и обнадежило в первые минуты жизни ребенка, – это была сохранившаяся двигательная активность ножек.  

Это единственный центр, где делают внутриутробные операции. Как в РНПЦ «Мать и дитя» спасают жизни? Подробности далее.

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-25

Аня родилась на 33-й неделе и еще два месяца провела вместе с мамой в больничных палатах. Прооперированное место на спинке ребенка врачи временно закрыли искусственной кожей, чтобы когда девочка окрепнет, провести еще одну операцию. То, что произошло дальше, удивило даже докторов – рана затянулась самостоятельно, а искусственный материал отпал.

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-28

Иначе как чудом это не назовешь. Пройдя необходимое лечение и осмотры в педиатрическом и нейрохирургическом отделениях, Марина с малышкой отправились домой и сейчас шлют врачам огромный привет с благодарностью.  

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-31

Николай и Марина Антонович, жители Калинкович:
Это на самом деле труд от бога, который им дарован. Пускай он их благословит в этом нелегком труде. Чтобы у них было больше таких счастливых моментов, чтобы они видели плоды своих рук, потому что это очень ценные плоды.  

Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики-34

Команда нашей телекомпании выполнила миссию добрых почтальонов и передала трогательное письмо в руки мастера. Ножки, которые должны были быть парализованными, совсем скоро поползут по квартире. Сегодня эти волшебники в белых халатах встретили свой праздник, и вместе с самыми добрыми пожеланиями, хочется сказать «Спасибо, что вы рядом!»  

# Врачи Беларуси # общество # Михаил Талабаев # Максим Белуга # Фотофакт

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