Эта 4-месячная малышка могла родиться парализованной. Рассказываем о чуде, которое сотворили белорусские медики

Новости Беларуси. Мы еще зимой хотели встретиться с будущей мамой, которая согласилась на сложнейшую операцию, но с журналистами общаться отказывалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но когда в ее жизни важное событие состоялось – на свет появился здоровый малыш – мы решили, что пришло время рассказать эту истории спасения. Тем более на неделе особый случай вспомнить о наших медиках. 19 июня они отмечают профессиональный праздник.

Анечке Антонович четыре месяца. Любимый и долгожданный ребенок в семье Марины и Николая. Глядя на счастливых родителей, сложно представить, через какие испытания они прошли ради рождения дочери. В середине беременности выяснилось, что у малышки генетическая патология позвоночника. Ребенок либо будет инвалидом, либо не родится вовсе. Супругам предложили прервать беременность. Марина и Николай отказались.

Марина Антонович, жительница Калинкович:

Шла с работы домой и просто про себя Богу говорю: дай мне надежду. «Мы самые счастливые родители». Молодые мамы передали благодарность врачам, которые спасли их детей – читайте здесь.

Несколько лет хирург с огромным стажем и опытом Михаил Талабаев готовился к этой уникальной операции. Речь о спинномозговой грыже. Это когда большой дефект и торчит спинной мозг. Последствия для ребенка с таким диагнозом – парализация.

Михаил Талабаев, врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Два года назад у нас с коллегами, акушер-гинекологами получилось поехать за границу и посмотреть там такую операцию живьем. Это был очень полезный опыт. Мы увидели практически, как что должно быть организовано. Это нам очень сильно помогло.

Из палат хирурга Талабаева вышло огромное количество благодарных пациентов. Врач провел несчитанное число уникальных операций. Но эта в списке – особенная. И когда узнали, что такой пациент появился, вместе коллегами из РНПЦ «Мать и дитя» хирург решился на проведение первой в Беларуси операции. Слово оставалось за родителями. Марина Антонович:

У нас зазвонил телефон, и это была та врач-генетик, с которой мы общались на днях. И она говорит, что в Минске, в центре «Мать и дитя» такую операцию хотели давно сделать, но еще не делали. Может быть, вы согласитесь такую операцию провести. Для меня это был ответ.

И 15 декабря 2021 года в Беларуси провели первую внутриутробную коррекцию врожденного порока развития центральной нервной системы. Михаил Талабаев:

Это успех работы огромной команды специалистов разного профиля – не только нейрохирургов. Все мы в процессе операции готовились к разному ходу течения событий. Когда ты сделал первый разрез еще на коже мамы, обратной дороги фактически в этой ситуации нет.

Александр Богомолов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ «Мать и дитя»:

Во время операции мы обеспечивали с помощью специального оборудования постоянное введение подогретых растворов, которые практически соответствуют околоплодным водам. Благодаря этому ребенок находился в полости матки, в комфортных условиях.

Максим Белуга, врач акушер-гинеколог, заведующий отделением акушерским родовым РНПЦ «Мать и дитя»:

То, что больше всего всех порадовало и обнадежило в первые минуты жизни ребенка, – это была сохранившаяся двигательная активность ножек. Это единственный центр, где делают внутриутробные операции. Как в РНПЦ «Мать и дитя» спасают жизни? Подробности далее.

Аня родилась на 33-й неделе и еще два месяца провела вместе с мамой в больничных палатах. Прооперированное место на спинке ребенка врачи временно закрыли искусственной кожей, чтобы когда девочка окрепнет, провести еще одну операцию. То, что произошло дальше, удивило даже докторов – рана затянулась самостоятельно, а искусственный материал отпал.

Иначе как чудом это не назовешь. Пройдя необходимое лечение и осмотры в педиатрическом и нейрохирургическом отделениях, Марина с малышкой отправились домой и сейчас шлют врачам огромный привет с благодарностью.

Николай и Марина Антонович, жители Калинкович:

Это на самом деле труд от бога, который им дарован. Пускай он их благословит в этом нелегком труде. Чтобы у них было больше таких счастливых моментов, чтобы они видели плоды своих рук, потому что это очень ценные плоды.