«Это лучший момент в моей жизни!» Рико Криегер отреагировал на решение Лукашенко о помиловании

Нашумевшая история с помилованием Рико Криегера обрела резонанс во всех мировых СМИ. Решение Александра Лукашенко в отношении гражданина Германии, которому за совершенные преступления грозила смертная казнь, называют актом гуманизма. В Беларуси эта история рассматривалась открыто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение Президента о помиловании эксперты называют неожиданным. Оттого и реакция немецкой стороны очень сдержанная.

Себастьян Фишер, представитель МИД Германии:

Я не хочу комментировать, что могло побудить господина Лукашенко помиловать гражданина Германии. Могу только сказать, что это была радостная новость для всех нас.

Александр Сосновский, политолог (Германия):

В очередной раз Александр Григорьевич просто поставил мат западному сообществу, потому что, конечно, все были поражены. Вопрос возникал что и как, честно скажу, что по тем комментариям, которые я видел и читал, все ожидали, что приговор будет приведен в исполнение. Поэтому такое неожиданное решение поставило и западных комментаторов, и политиков в тяжелое положение. Когда им нужно что-то на это ответить. Потому что сложно теперь говорить о том, что Беларусь – страна диктатора.

Кстати, в немецких СМИ Рико Криегера везде и всюду называют как Рико К. Якобы под видом защиты. А используя видео и фото белорусских медиа, на которых, собственно, фигурирует Криегер, всячески «блюрят» его лицо. Объясняется это тем, что буквально на днях Министерство иностранных дел Германии такую открытость белорусов подвергло критике, дескать, в неприглядном свете выставили гражданина Германии и оскорбили его достоинство. Ну и заодно в ведомстве не упустили возможность призвать Беларусь «прекратить подобную практику».

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

Недопустимо, как представлен по телевидению гражданин Германии. Мы, как Министерство иностранных дел, так и посольство на месте, конечно, находимся в тесном контакте не только с заинтересованным лицом, но и с его семьей. Мы помогаем ему на консульском уровне, насколько можем. Существуют четкие правила обращения с иностранными гражданами, и мы делаем все возможное, чтобы наилучшим образом поддержать граждан Германии. Зная бы об этих публичных заявлениях госпожи Бербок, Рико наверняка бы возразил. Немецкие дипломаты на судебных заседаниях по делу Криегера, вели себя, мягко говоря, странно. «Им просто плевать». Гладкая о реакции властей Германии на приговор по делу Криегера.

Не смотря на то, что Криегер действовал в Беларуси по заданию СБУ, украинская сторона его историю публично не размусоливает. Лишь вскользь сообщив о факте помилования. Очевидно, не в интересах Украины сейчас раздувать эту тему и обострять отношения с Беларусью. Признание деятельности Криегера и тем более публичное оправдание могли бы иметь опасные для Киева последствия.

Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности, того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство должно было бороться за меня, но это делает только моя семья. Единственные, кто за меня еще как-то бьются, – это отец, мама и бабушка. Они пытаются уговорить немецкое правительство предпринять хоть какие-то шаги. И этот судьбоносный шаг предприняли не немецкое правительство (хотя, как видим, со слезами на глазах парень просит о содействии), не демократичная Европа (которая считает себя регионом с самыми высокими показателями демократии в мире; так вот, не все те силы, которые, казалось бы, первыми должны были откликнуться на просьбу о помощи, это сделал именно Президент Беларуси. Взвешенно и обдуманно.