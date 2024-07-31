В Минске водитель Аudi повредил остановку общественного транспорта

Неосторожное маневрирование. В Минске водитель Аudi повредил остановку, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Неосторожное маневрирование. В Минске водитель Аudi повредил остановку, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По предварительной информации, 28-летний мужчина при движении задним ходом вблизи здания № 36 по Партизанскому проспекту задел конструкцию остановочного пункта общественного транспорта. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Госавтоинспекция напоминает, безопасное маневрирование требует максимальной концентрации от водителя. Ведь собранность и неукоснительное соблюдение ПДД – залог безаварийной езды.