В Минске водитель Аudi повредил остановку общественного транспорта

«Мы многому учимся у них». Ольга Чемоданова рассказала, как общаться с молодёжью

Их мнение зачастую для нас становится авторитетным, оно идет в ногу со временем, с теми трендами, которые задает сама же молодежь, – добавила Ольга Чемоданова.