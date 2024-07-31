Более 450 рабочих мест от 12 нанимателей – в службе занятости Минска прошёл день открытых дверей

Более 450 рабочих мест от 12 нанимателей по самым разным профессиям. В столичной службе занятости прошел день открытых дверей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соискатели смогли ближе познакомиться с вакансиями и обсудить условия труда с работодателями. Кандидаты на трудоустройство при желании проконсультировались со специалистами и даже прошли предварительное собеседование. Перечень представленных профессий от столичных организаций разнообразный. Среди них – швея, инженер-технолог, специалист по маркетингу, начальник охраны объекта, рабочий зеленого строительства и другие.

Татьяна Миронюк, начальник отдела по взаимодействию с нанимателями управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Приняли участие такие организации Минска, как Московский, Ленинский, Советский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Государственные предприятия «Спецкоммунавтотранс», унитарное предприятие «МАВ» и другие. Также соискателям были предложены обучающие курсу по таким профессиям, как повар, электрогазосварщик, слесарь по ремонту подвижного состава и многие другие.

Отметим, сейчас в банке почти 40 тысяч вакансий. Среди наиболее востребованных – профессии в сфере торговли и общепита, строительного профиля, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.