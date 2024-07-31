Более 12 тыс. ребят пополнили ряды студорядов! Что мотивирует их стать частью трудового движения?

Студенческие отряды – место, где школьники и студенты в кратчайшие сроки получают свои первые деньги и самое главное опыт работы у проверенных работодателей с громкими именами, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. В третьем трудовом семестре ряды бойцов студотрядов пополнили свыше 12 тысяч юношей и девушек. Самое популярное направление – сервисное. О том, что мотивирует ребят становиться частью трудового молодежного движения в материале, Яны Лысяковой.

Алексей Филончик и Станислав Алябьев – студенты третьего курса экономического университета. Активные, дружные. Этим летом трудятся в родном общежитии. Помогают подготовить его к предстоящему учебному году.

Алексей Филончик, студент Белорусского государственного экономического университета:

В стройотряде выделяют одежду, воду и все самое нужное, материалы тоже хорошие, поэтому работать нормально. Отец очень гордился мной, что я начал работать самостоятельно, получать деньги самостоятельно и становлюсь самостоятельным.

Станислав Алябьев, студент Белорусского государственного экономического университета:

Рабочий день у нас длится с 8:30 и до 17:00, также у нас есть обеденный перерыв с 13:00 до 13:30. Ну и каждый час у нас положены перерывы по 10 минут, чтобы отдыхать от работы.

А сегодня эти ребята временно поставили работу на паузу. Чтобы окунуться в прошлое.