Это лето показало, кто есть кто. Как живёт девушка, личные данные которой опубликовал известный Telegram-канал?

Новости Беларуси. Массовость протестов приближается к минимуму, о чем свидетельствует шествие 27 сентября. Но тем не менее шторм цветной революции имел и положительный эффект, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Мы больше узнали о тех, кто был рядом. У людей проявились самые разные качества. Кто-то испугался, стал предателем, кто-то погнался за хайпом и легкой наживой. Большинство все же показало смелость и преданность своей стране. Лица и личины. Расследование Григория Азаренка. Кто те люди, которые имеют отношение к протестам в Беларуси? Мнение Григория Азарёнка Григорий Азаренок:

Большинство вот таких. Смелых и красивых, как наша страна. Илона Илларионова честно и открыто высказала свою позицию еще в начале лета. Не пряча лицо и ничего не стесняясь. Польский провокатор опубликовал в сети персональные данные девушки. Но орды ботов ничуть не смутили.

Илона Илларионова:

Это лето показало, в том числе мне, кто есть кто, кто есть мой друг, кто есть не совсем мой друг, как ко мне относился, расставил все на свои места, можно так сказать. Потому что очень обидно и неожиданно, когда те люди, кому ты доверяешь, с кем ты общаешься, с кем ты постоянно находишься в какой-то коммуникации, кому ты действительно хочешь помочь, к кому ты добр и отзывчив, поворачиваются к тебе спиной и начинают тебя в том числе хейтить, как-то негативно к тебе относиться только потому, что у тебя своя позиция. Я не предаю и не изменяю своим убеждениям, и если я верю во что-то, у меня есть какие-то мысли, идеи, задумки, то я буду идти с этим до последнего. Я не собираюсь под воздействием, под каким-то давлением как-то меняться. Я хочу выражать свою позицию. «Хочется, чтобы поскорее это всё закончилось». О чём сейчас важно помнить каждому белорусу Григорий Азаренок:

Степан Путило – твой ровесник. Допустим, произошла такая ситуация, что вы встретились. Что бы ты у него спросила, что бы ты ему сказала?

– Это очень интересный вопрос, потому что у нас уже были ситуации, когда лично он мне писал в моем Instagram. Я знаю, что это он ведет этот Instagram. И он отвечал на мои Stories, и когда я ему отвечала… То есть у нас уже сложился такой коннект. – Вообще, по-хорошему, отбросив нашу лояльность, толерантность и так далее. Для мужчины публично оскорбить девушку – он, наверное, заслуживает хорошего «леща» такого? – Да.