Прямой эфир

Аффирмации и йога! Как во Фрунзенском ФОЦ помогают пожилым людям сохранять здоровье и настроение

18 октября 2025 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Аффирмации и йога! Как во Фрунзенском ФОЦ помогают пожилым людям сохранять здоровье и настроение-1

Алина Трус, корреспондент:
Зарядка с утра хорошо, а гимнастика и йога – еще лучше. Положительный эффект с первых минут. Такая физическая нагрузка точно бодрит. Проверено на себе!

Аффирмации и йога! Как во Фрунзенском ФОЦ помогают пожилым людям сохранять здоровье и настроение-3

Так с позитивом начинает свой день посетители Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра. Гости элегантного возраста могут освоить сразу несколько спортивных направлений. Особой популярностью пользуется йога. 

Аффирмации и йога! Как во Фрунзенском ФОЦ помогают пожилым людям сохранять здоровье и настроение-5

Ольга Зарецкая:
С возрастом я заметила, что стала набирать вес. Так как для меня это непривычно, я стала искать варианты, как бы оставаться в форме. И открыла для себя йогу. Это дает такой стимул жизни. Во-первых, преподаватель у нас замечательный. Я стала гораздо лучше себя чувствовать, увереннее и подвижнее. 

Аффирмации и йога! Как во Фрунзенском ФОЦ помогают пожилым людям сохранять здоровье и настроение-7

Галина Шаркова:
Ощущение, что омолаживается все тело и какой-то, можно сказать, взрыв эмоций и доброты и любви ко всему миру. У нас прекрасный коллектив. И когда приходишь на занятия и получаешь этот заряд, ты ходишь с прекрасным настроением, которое сопровождает тебя целый день.

Аффирмации и йога! Как во Фрунзенском ФОЦ помогают пожилым людям сохранять здоровье и настроение-9

Медитативные занятия не только развивают баланс и гибкость, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, помогают при остеохондрозах и артрозах, болях в пояснице. Размеренные упражнения влияют и на психологическое состояние. Всего полчаса в день – и хроническую усталость как рукой снимает. 

Аффирмации и йога! Как во Фрунзенском ФОЦ помогают пожилым людям сохранять здоровье и настроение-11

Виктория Узокова, инструктор-методист по йоге Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра: 
Многие заблуждаются, что йога – это только физические упражнения, но на самом деле это не только физическая практика, но еще и образ жизни. Также йога успокаивает, гармонизирует себя, снижает уровень стресса в организме. Это на самом деле очень много плюсов.

Подробности в видео.

# Йога

Другие новости рубрики

Все новости
Не сила мышц, а точность расчёта! Как в Беларуси развивается паралимпийский спорт бочча
18 октября 2025 12:24

Не сила мышц, а точность расчёта! Как в Беларуси развивается паралимпийский спорт бочча

Синтезатор в корпусе. Вот как звучит цифровой баян. Попурри от ведущего солиста оркестра имени Жиновича
18 октября 2025 12:03

Синтезатор в корпусе. Вот как звучит цифровой баян. Попурри от ведущего солиста оркестра имени Жиновича

Время для наведения порядка! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник
18 октября 2025 11:36

Время для наведения порядка! 25 октября в Беларуси пройдёт республиканский субботник