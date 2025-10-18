Аффирмации и йога! Как во Фрунзенском ФОЦ помогают пожилым людям сохранять здоровье и настроение

Алина Трус, корреспондент:
Зарядка с утра хорошо, а гимнастика и йога – еще лучше. Положительный эффект с первых минут. Такая физическая нагрузка точно бодрит. Проверено на себе!
Алина Трус, корреспондент:
Зарядка с утра хорошо, а гимнастика и йога – еще лучше. Положительный эффект с первых минут. Такая физическая нагрузка точно бодрит. Проверено на себе!
Так с позитивом начинает свой день посетители Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра. Гости элегантного возраста могут освоить сразу несколько спортивных направлений. Особой популярностью пользуется йога.
Ольга Зарецкая:
С возрастом я заметила, что стала набирать вес. Так как для меня это непривычно, я стала искать варианты, как бы оставаться в форме. И открыла для себя йогу. Это дает такой стимул жизни. Во-первых, преподаватель у нас замечательный. Я стала гораздо лучше себя чувствовать, увереннее и подвижнее.
Галина Шаркова:
Ощущение, что омолаживается все тело и какой-то, можно сказать, взрыв эмоций и доброты и любви ко всему миру. У нас прекрасный коллектив. И когда приходишь на занятия и получаешь этот заряд, ты ходишь с прекрасным настроением, которое сопровождает тебя целый день.
Медитативные занятия не только развивают баланс и гибкость, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, помогают при остеохондрозах и артрозах, болях в пояснице. Размеренные упражнения влияют и на психологическое состояние. Всего полчаса в день – и хроническую усталость как рукой снимает.
Виктория Узокова, инструктор-методист по йоге Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра:
Многие заблуждаются, что йога – это только физические упражнения, но на самом деле это не только физическая практика, но еще и образ жизни. Также йога успокаивает, гармонизирует себя, снижает уровень стресса в организме. Это на самом деле очень много плюсов.
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