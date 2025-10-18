Аффирмации и йога! Как во Фрунзенском ФОЦ помогают пожилым людям сохранять здоровье и настроение

Алина Трус, корреспондент:

Зарядка с утра хорошо, а гимнастика и йога – еще лучше. Положительный эффект с первых минут. Такая физическая нагрузка точно бодрит. Проверено на себе!

Так с позитивом начинает свой день посетители Фрунзенского физкультурно-оздоровительного центра. Гости элегантного возраста могут освоить сразу несколько спортивных направлений. Особой популярностью пользуется йога.

Ольга Зарецкая:

С возрастом я заметила, что стала набирать вес. Так как для меня это непривычно, я стала искать варианты, как бы оставаться в форме. И открыла для себя йогу. Это дает такой стимул жизни. Во-первых, преподаватель у нас замечательный. Я стала гораздо лучше себя чувствовать, увереннее и подвижнее.

Галина Шаркова:

Ощущение, что омолаживается все тело и какой-то, можно сказать, взрыв эмоций и доброты и любви ко всему миру. У нас прекрасный коллектив. И когда приходишь на занятия и получаешь этот заряд, ты ходишь с прекрасным настроением, которое сопровождает тебя целый день.

Медитативные занятия не только развивают баланс и гибкость, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, помогают при остеохондрозах и артрозах, болях в пояснице. Размеренные упражнения влияют и на психологическое состояние. Всего полчаса в день – и хроническую усталость как рукой снимает.