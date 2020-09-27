«Я снял телевизор и просто понёс в ломбард». Две истории бывших наркозависимых, которые начали новую жизнь

Новости Беларуси. Сломанные судьбы и человеческие истории, о которых сами герои предпочитают чаще всего умолчать. Наркотики – как они вмиг меняют жизнь, и как сложно затем начать все с чистого листа. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В этих деликатных историях многое нельзя говорить публично. Полная анонимность – важнейший принцип.

Но на неделе нашлись люди, которые согласились рассказать страшную правду о своей жизни. Она для них уже в прошлом. А сейчас – участие в экспериментальной программе реабилитации для наркозависимых. Год назад ее запустили в Минске. Это совместный проект медиков, правоохранителей и социальных работников.

Мне было 19 лет, и я употреблял героин, метадон. А после последовали места лишения свободы. Всё начиналось с детского какого-то интереса, юношеского, скажем так. Постепенно из удовольствия переросло в зависимость, когда просыпаешься и не можешь встать с постели. Этого никто не ожидал.





Две похожие истории. К счастью для наших героев, они хорошо закончились. Хотя это только начало. Начало их новой жизни. Без наркотиков.

Сегодня Денис может спокойно рассказывать о пережитом ужасе. Ему есть чем гордиться. Он сам захотел, а главное смог победить зависимость. За 20 лет – четыре отсидки за хранение наркотиков и кражу. А в промежутках – жизнь в ломках и попытках раздобыть дозу, потом кратковременное забытьё. И так по кругу, из которого, казалось, не вырваться.





Денис Новицкий, пациент центра реабилитации:

Последний раз я освобождался из мест лишения в 2015 году. С мамой случилась беда, у нее был инсульт, инфаркт головного мозга, ампутация ноги. В итоге я понимал, что теперь я нужен, что мне нельзя употреблять. Потом мамы не стало, и спустя какое-то время я сорвался. Начал употреблять в ноябре 2019-го, сначала периодически, а потом, через две-три недели, уже было систематически, ежедневно.

У меня девушка появилась, любовь моя, она была беременная.

Супруга дома, я снял телевизор со стены и просто понес в ломбард, ушел из дома. Стал жить у приятелей по разным квартирам. Мне уже было стыдно возвращаться, показываться на глаза. Уже ничего не хотелось. Я понимал, что все, я качусь на дно. Хорошо, если я не умру, меня спасет милиция, посадит в места лишения свободы, там я избавлюсь от зависимости в очередной раз.

Не сравнивать, не оценивать, не оскорблять, не советовать. А если пришёл – оставаться. Это из правил групповой терапии. Денис пришёл сюда 7 месяцев назад и сделал всё, чтобы остаться.

Денис Новицкий:

Употреблял много, долго, сейчас выздоравливаю, не употребляю. Очень долго попадал сюда, пытался. Я просто хотел выздоравливать. Не для кого-то. Не обещания кому-то давать, я хотел для себя.

Экспериментальную программу реабилитации для наркозависимых в РНПЦ в Новинках запустили год назад. За это время подключились к ней на разных этапах 32 человека. Участие абсолютно бесплатное. Но нужно настроиться на долгую работу (а скорее сотрудничество) с врачами. Врач рассказал об экспериментальной программе реабилитации для наркозависимых

Денис Новицкий:

Я-то этого хочу. Я хочу, я хожу, у меня есть желание, время я нахожу. Я задумывался: а как я буду два раза в неделю приезжать на группу? Посетить врача, побеседовать? Это не так сложно. Об употреблении я понимал, что ничего хорошего не будет. Пока я употребляю, я ничего не достигну и будущее одно – тюрьма, больница или смерть. Таким же беспросветным будущее казалось и для Павла.

Павел Дятко, пациент центра реабилитации:

Это становилось смыслом существования ежедневно – найти что-то, употребить. Для того чтобы просто утром встать, почистить зубы, нужно было что-то принять. Уже было неважно – какой-нибудь наркотик, чтобы сознание вошло в наркотическое состояние. Работа ли, какое-то мошенничество, кража, обман – всё было только из-за того, чтобы продолжать употребление, чтобы не входить в состояние ломки, этого психологического ужаса.





В Академии музыки Павел появлялся лишь на спецпредмете и за стипендией. Попытки вырваться из наркотического плена были тщетными. В трезвости он уже не знал, как жить.





Павел Дятко:

Потому что потеряно все: работа, учёба, отношения в семье, с близкими. Все это с чего начинать? Как? А что подумают? И это все таким комом. Спасибо моему психотерапевту, он помогает начинать с этим разбираться, разматывать этот клубок.

Программа реабилитации не просто вернула Павла к нормальной жизни, а помогла вновь стать самим собой.





Павел Дятко:

Некоторое время получилось поработать дворником. Мне, музыканту с высшей категорией, гордыню пришлось зажать. Подметал двор. Ну а что делать? Потом постепенно люди из музыкального окружения стали слышать: ага, Павел трезвый, в нормальном состоянии. И вот таким образом я месяц уже работаю в профессиональном оркестре. Это супер! Это самое начало исполнения мечты, начало вдохновляющего. Можно улавливать в этом периоде мгновения счастья.

По собственному признанию, Павел выпал из жизни на 20 лет. Пропустил молодость и сейчас навёрстывает упущенные возможности.

Павел Дятко:

Жалко этих 20 лет. Я замечаю за собой такие вещи, что на работе, рядом в оркестре сидят студенты молодые, 22-25 лет, начинают что-то обсуждать. И я с ними вливаюсь, как будто становлюсь того же возраста, что и они, потому что я проспал это время. Оно кануло в небытие. Чем моя жизнь сейчас может наполняться? Тем, что я живу здесь и сейчас – интересуюсь на велике покататься, в интернете что-то найти.

По данным МВД, в Беларуси более 88 тысяч наркозависимых. Из них только 12 тысяч состоят на учете. И лишь единицы действительно решаются серьезно поменять свою жизнь. В центре реабилитации готовы бороться за каждый случай. А такими пациентами гордятся. Ведь их примеры доказывают: вновь обрести смысл и вернуть себя настоящего возможно.