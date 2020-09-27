Нужно настроиться на долгую работу. Врач рассказал об экспериментальной программе реабилитации для наркозависимых
Новости Беларуси. Экспериментальную программу реабилитации для наркозависимых в РНПЦ в Новинках запустили год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За это время подключились к ней на разных этапах 32 человека. Участие абсолютно бесплатное. Но нужно настроиться на долгую работу (скорее сотрудничество) с врачами.
Сергей Марчук, заведующий 18-м наркологическим отделением РНПЦ психического здоровья, координатор программы реабилитации:
Это уникальная возможность для наркопотребителей получить бесплатную квалифицированную и весьма индивидуализированную медицинскую помощь и реабилитацию. Плюс, есть очень важный компонент для них – с нами работают различные социальные службы, которые помогают в восстановлении документов, в социализации, трудоустройстве, поиске жилья.
Когда они посещают наши амбулаторные группы, мы требуем – это обязательное условие участия в экспериментальной реабилитационной программе – сдавать анализы на наличие либо отсутствие психоактивных веществ. Есть четкая уверенность, что этот пациент, несмотря на различные соблазны в его личной, рабочей жизни, во взаимоотношениях с окружающими, друзьями все-таки настроен на реабилитацию и будет дальше работать.
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