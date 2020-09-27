Нужно настроиться на долгую работу. Врач рассказал об экспериментальной программе реабилитации для наркозависимых

Новости Беларуси. Экспериментальную программу реабилитации для наркозависимых в РНПЦ в Новинках запустили год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За это время подключились к ней на разных этапах 32 человека. Участие абсолютно бесплатное. Но нужно настроиться на долгую работу (скорее сотрудничество) с врачами.

Сергей Марчук, заведующий 18-м наркологическим отделением РНПЦ психического здоровья, координатор программы реабилитации:

Это уникальная возможность для наркопотребителей получить бесплатную квалифицированную и весьма индивидуализированную медицинскую помощь и реабилитацию. Плюс, есть очень важный компонент для них – с нами работают различные социальные службы, которые помогают в восстановлении документов, в социализации, трудоустройстве, поиске жилья.