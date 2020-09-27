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Нужно настроиться на долгую работу. Врач рассказал об экспериментальной программе реабилитации для наркозависимых

27 сентября 2020 18:16
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Новости Беларуси. Экспериментальную программу реабилитации для наркозависимых в РНПЦ в Новинках запустили год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За это время подключились к ней на разных этапах 32 человека. Участие абсолютно бесплатное. Но нужно настроиться на долгую работу (скорее сотрудничество) с врачами.

Нужно настроиться на долгую работу. Врач рассказал об экспериментальной программе реабилитации для наркозависимых -1

Сергей Марчук, заведующий 18-м наркологическим отделением РНПЦ психического здоровья, координатор программы реабилитации:
Это уникальная возможность для наркопотребителей получить бесплатную квалифицированную и весьма индивидуализированную медицинскую помощь и реабилитацию. Плюс, есть очень важный компонент для них с нами работают различные социальные службы, которые помогают в восстановлении документов, в социализации, трудоустройстве, поиске жилья.

Нужно настроиться на долгую работу. Врач рассказал об экспериментальной программе реабилитации для наркозависимых -4

Когда они посещают наши амбулаторные группы, мы требуем – это обязательное условие участия в экспериментальной реабилитационной программе – сдавать анализы на наличие либо отсутствие психоактивных веществ. Есть четкая уверенность, что этот пациент, несмотря на различные соблазны в его личной, рабочей жизни, во взаимоотношениях с окружающими, друзьями все-таки настроен на реабилитацию и будет дальше работать.

«Я снял телевизор и просто понёс в ломбард». Две истории бывших наркозависимых, которые начали новую жизнь (подробности здесь).

# Наркотики # общество # Сергей Марчук # Яна Шипко # Фотофакт

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