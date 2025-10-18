Не сила мышц, а точность расчёта! Как в Беларуси развивается паралимпийский спорт бочча

Не сила мышц, а точность расчета. Бочча – паралимпийский вид, в котором преуспела Наталья Аверченко. На коляске девушка с рождения, но это не помешало ей достичь больших высот. Этой дисциплине она посвятила 7 лет.

Наталья Аверченко:

Сама я бухгалтер по профессии, отучилась. Потом начали меня приглашать на спартакиады всякие. Мне спорт вообще понравился. Там разные виды спорта были. Все пробовала, и дартс пробовала, и кольцеброс. Вера в себя и постоянное саморазвитие – формула успеха.

Наталья Аверченко:

Надо верить в себя – и все получится. Вот и двигаться вперед. Я уже мастер спорта. Стала в 23-м году. Удовольствие получаю от этого. А для Ольги Давыдовой бочча стала делом всей жизни. Сегодня она инструктор-методист. Ее успешная спортивная карьера доказывает – границы существуют только в нашей голове.