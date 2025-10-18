Не сила мышц, а точность расчёта! Как в Беларуси развивается паралимпийский спорт бочча

Не сила мышц, а точность расчета. Бочча – паралимпийский вид, в котором преуспела Наталья Аверченко. На коляске девушка с рождения, но это не помешало ей достичь больших высот. Этой дисциплине она посвятила 7 лет.
Не сила мышц, а точность расчета. Бочча – паралимпийский вид, в котором преуспела Наталья Аверченко. На коляске девушка с рождения, но это не помешало ей достичь больших высот. Этой дисциплине она посвятила 7 лет.
Наталья Аверченко:
Сама я бухгалтер по профессии, отучилась. Потом начали меня приглашать на спартакиады всякие. Мне спорт вообще понравился. Там разные виды спорта были. Все пробовала, и дартс пробовала, и кольцеброс.
Вера в себя и постоянное саморазвитие – формула успеха.
Наталья Аверченко:
Надо верить в себя – и все получится. Вот и двигаться вперед. Я уже мастер спорта. Стала в 23-м году. Удовольствие получаю от этого.
А для Ольги Давыдовой бочча стала делом всей жизни. Сегодня она инструктор-методист. Ее успешная спортивная карьера доказывает – границы существуют только в нашей голове.
Ольга Давыдова, инструктор-методист социального учреждения «Инвацентр» общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:
Участвовала в двух Олимпийских играх. В 2007 году участвовала в Шанхае – по настольному теннису привезла бронзу. Потом в 2009 году участвовала в Америке – привезла золото по шорт-треку. А потом уже надо что-то новенькое развивать – начали развивать бочча. Много участвовали в чемпионатах республики.
Теперь ее энергия и опыт помогают развивать бочча в Беларуси. Вместе с дружным коллективом Ольга регулярно занимает призовые места на соревнованиях.
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