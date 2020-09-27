Кто те люди, которые имеют отношение к протестам в Беларуси? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Надоело – именно так большинство жителей страны сейчас относятся к так называемым уличным акциям протеста. Люди массово жалуются на митингующих в милицию, вынуждены срезать опротивевшую символику во дворах и терпеть оскорбления от особо неадекватных несогласных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Массовость протестов приближается к минимуму, о чем свидетельствует шествие 27 сентября. Но, тем не менее шторм цветной революции имел и положительный эффект. Игорь Позняк, СТВ:

Мы больше узнали о тех, кто был рядом. У людей проявились самые разные качества. Кто-то испугался, стал предателем, кто-то погнался за хайпом и легкой наживой. Большинство все же показало смелость и преданность своей стране. Лица и личины. Расследование Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Не дай нам бог жить в эпоху перемен. Так звучит древняя китайская мудрость. В такие «минуты роковые» проявляется истинная человеческая сущность. Кто-то первым предает и бежит, а кто-то остается верным до конца. Пришло время всмотреться в лица тех, кто отстоял страну, и в личину предателей.

Григорий Азаренок:

Начнем нашу галерею с очень яркого представителя «племени предателей». Павел Павлович Латушко – пожалуй, единственный из узнаваемых чиновников, кто сбежал в первые дни шторма цветной революции. Удивительно было слышать, как в ООН рассказывал, что власть ведет страну в пропасть десятилетиями. А сам десятилетиями не крутился возле этой власти? Впрочем, на поверку оказалось, что он всегда был человеком без позиции. Таким и остался. Григорий Азаренок:

На своих должностях этот человек очень многим запомнился. Рассказывают, что в первый же день работы директором Купаловского театра он потребовал приобрести в его рабочий кабинет металлический сейф, выбор которого одобрил только с пятой попытки. Следующей «необходимой» покупкой стала кофе-машина стоимостью в 1 тысячу долларов, но в итоге Латушко согласился на более дешевую – за 400. Отмечены случаи, когда водитель микроавтобуса, принадлежащего театру, искал в торговых объектах Минска дрова определенного типа для камина, которые доставлял к дому в Ждановичах. А что же заставило его стать столь яростным противником режима? Говорят, что весной у коллектива настолько накипело от самодурства руководителя, что актеры собирались направить письмо Президенту с просьбой избавить их от такого деятеля. Но потом случилось яркое переобувание и побег в багажнике польского посла. Можем ли мы после всего этого считать некогда даже уважаемого человека белорусом?

– Вы как у вас, вы хорошо чувствуете, потому что такое чувство, что у вас какая-то агрессия?

– Я хочу сказать, Павел Павлович, что вы превращаетесь из белоруса в поляка.

Григорий Азаренок:

Продолжаем изучать галерею провокаторов и предателей. Со Степаном Путило мы уже знакомы давно. Но один из главных заводил его агитбригады пока известен мало. Роман Протасевич – это тот, кто рассказал Дудю, что зарплата у них по полторы тысячи евро. «Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA Григорий Азаренок:

Врет, наверное, по привычке. У него явно больше. Биография у этого персонажа богатая. В 2011 году он вступил в радикальную группировку «Молодой фронт». Летом 2014 года выехал в Украину для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне сил АТО. В Украине познакомился с главой ультраправого «Национального альянса» и активным участником Майдана Игорем Гузем. По его предложению вступил в неонацистский батальон «Азов», где прошел спецподготовку по рукопашному бою, стрельбе из огнестрельного оружия, штурмовым действиям, диверсионно-подрывной работе. Зимой 2015 года дослужился до заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты. Содействовал получению польского и американского финансирования на нужды «Азова».

Юрий Дудь:

Ты же был на Майдане? Роман Протасевич:

Да. И не только на Майдане. Юрий Дудь:

Что ты там делал? Роман Протасевич:

Я приезжал посмотреть. Григорий Азаренок:

В 2017 году принят на работу в американское «Радио Свобода», прошел стажировку в Праге, а затем – в США. А этой зимой потребовал политического убежища в Польше.

Вот она – галерея белорусского протеста. От предателей и перевертышей до откровенных нацистов и убийц. Но и фриков хватает. Нина Багинская. Любительница посжигать флаги победы за последние месяцы прославилась невероятно. Старается на камеры говорить по-белорусски, но вот когда пристает к ОМОНу, так и вырвется крепкое русское словцо.

Гэта русіфікацыя, гэта ўсё вынікі русіфікацыі. Григорий Азаренок:

Устраивать цирк перед ОМОНом получается забавно. Впрочем, все по классике.

Григорий Азаренок:

И неудивительно, что царит в этих кругах просто патологическая жадность. Митингующим и бастующим активно рассказывают, что каждого из них озолотят какие-то фонды. Что в реальности? Знакомьтесь, Людмила Борейко. Еще в марте она засветилась в стриме у Тихановского. Организовала митинги. Такая активность не оставляла времени для своей работы – продажи цветов. К осени, оставшись без средств к существованию, она обратилась в фонды. Вот что из этого вышло. Оказывают ли фонды финансовую помощь людям, уволившимся с работы? История жительницы Глубокого Григорий Азаренок:

Перечислять представителей этого паноптикума можно долго. Но, к счастью, их меньшинство. А большинство вот таких. Смелых и красивых, как наша страна. Илона Илларионова честно и открыто высказала свою позицию еще в начале лета. Не пряча лицо и ничего не стесняясь. Польский провокатор опубликовал в сети персональные данные девушки. Но орды ботов ничуть не смутили. Это лето показало, кто есть кто. Как живёт девушка, личные данные которой опубликовал известный Telegram-канал?