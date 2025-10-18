25 лет заботы! Реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает юбилей. Поговорили с директором

Алеся Алехнович, СТВ: 25 лет – это уже огромная, внушительная дата. И учитывая то дело, которым вы занимаетесь, невероятно важное для всех нас, поделитесь секретом, что вы считаете самым сердцем вашего учреждения, какое ваше кредо.

В этом году Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает 25-летний юбилей. Ежегодно сюда обращаются сотни семей со всей страны. Какие методики реабилитации наиболее эффективны и как помочь ребенку адаптироваться в обществе? На эти вопросы ответит гость нашей студии директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Людмила Кондрашова.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

25 лет – много это или мало? Это, наверное, такой возраст самого развития. Мне кажется, отличительная особенность нашего центра – это то, что он, во-первых, построен с любовью по программе Президента «Дети Беларуси», а второе, что в нашем центре дети улыбаются. Улыбаются, проживая свою сложную жизнь. Они проживают в любви, счастье, улыбке и в огромном труде. Наши дети, проходя курс реабилитации, выпускаясь, имеют уже профессию и подсказку, куда им поступать.



И вот как раз, мне кажется, достижение центра, что наряду с государственной поддержкой много участия принимают общественные объединения, волонтеры, которые дарят любовь нашим детям. Это и есть, мне кажется, отличительная особенность нашего центра. Потому что центр уникальный тем, что он объединяет в себе различные методики, направления трех министерств, то, что, в принципе, задействовано в воспитании ребенка, в здоровье. Это Министерство образования, у нас образовательный процесс, это Министерство здравоохранения – реабилитация.

И материально-техническая база нашего центра благодаря нашим спонсорам, волонтерам, государственной поддержке уникальна, она одна из самых лучших в стране. Это определенная форма комплексной реабилитации, которая направлена на единую цель – подарить детям с особенностями, детям с инвалидностью путевку в жизнь.