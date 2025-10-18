25 лет заботы! Реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает юбилей. Поговорили с директором

В этом году Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает 25-летний юбилей. Ежегодно сюда обращаются сотни семей со всей страны. Какие методики реабилитации наиболее эффективны и как помочь ребенку адаптироваться в обществе? На эти вопросы ответит гость нашей студии директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов Людмила Кондрашова.
Алеся Алехнович, СТВ:
25 лет – это уже огромная, внушительная дата. И учитывая то дело, которым вы занимаетесь, невероятно важное для всех нас, поделитесь секретом, что вы считаете самым сердцем вашего учреждения, какое ваше кредо.
Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
25 лет – много это или мало? Это, наверное, такой возраст самого развития. Мне кажется, отличительная особенность нашего центра – это то, что он, во-первых, построен с любовью по программе Президента «Дети Беларуси», а второе, что в нашем центре дети улыбаются. Улыбаются, проживая свою сложную жизнь. Они проживают в любви, счастье, улыбке и в огромном труде. Наши дети, проходя курс реабилитации, выпускаясь, имеют уже профессию и подсказку, куда им поступать.
И вот как раз, мне кажется, достижение центра, что наряду с государственной поддержкой много участия принимают общественные объединения, волонтеры, которые дарят любовь нашим детям. Это и есть, мне кажется, отличительная особенность нашего центра. Потому что центр уникальный тем, что он объединяет в себе различные методики, направления трех министерств, то, что, в принципе, задействовано в воспитании ребенка, в здоровье. Это Министерство образования, у нас образовательный процесс, это Министерство здравоохранения – реабилитация.
И материально-техническая база нашего центра благодаря нашим спонсорам, волонтерам, государственной поддержке уникальна, она одна из самых лучших в стране. Это определенная форма комплексной реабилитации, которая направлена на единую цель – подарить детям с особенностями, детям с инвалидностью путевку в жизнь.
Далее смотрите в видео.