На белорусской границе усилены меры санитарного контроля из-за распространения обезьяньей оспы

Новости Беларуси. В пунктах пропуска на белорусской границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Причиной этому стала вспышка заражения оспой обезьян. Инфекцию уже обнаружили как минимум в 12 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране пока таких случаев не выявлено, тем не менее белорусские специалисты приступили к разработке тест-систем для своевременной диагностики заболевания. Дополнительно проводится обучение медработников.