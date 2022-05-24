На белорусской границе усилены меры санитарного контроля из-за распространения обезьяньей оспы
Новости Беларуси. В пунктах пропуска на белорусской границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Причиной этому стала вспышка заражения оспой обезьян. Инфекцию уже обнаружили как минимум в 12 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране пока таких случаев не выявлено, тем не менее белорусские специалисты приступили к разработке тест-систем для своевременной диагностики заболевания. Дополнительно проводится обучение медработников.
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Риск завоза в Беларусь минимален, но вместе с тем на наземных погранпереходах санитарно-карантинный контроль усилен в плане техдиагностики. Все граждане с подозрением на инфекционное заболевание подлежат особому контролю, оказанию медицинской помощи и принятии при необходимости в дальнейшем соответствующих мер.