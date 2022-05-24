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На белорусской границе усилены меры санитарного контроля из-за распространения обезьяньей оспы

24 мая 2022 16:39
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Новости Беларуси. В пунктах пропуска на белорусской границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Причиной этому стала вспышка заражения оспой обезьян. Инфекцию уже обнаружили как минимум в 12 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусской границе усилены меры санитарного контроля из-за распространения обезьяньей оспы-1

В нашей стране пока таких случаев не выявлено, тем не менее белорусские специалисты приступили к разработке тест-систем для своевременной диагностики заболевания. Дополнительно проводится обучение медработников.  

На белорусской границе усилены меры санитарного контроля из-за распространения обезьяньей оспы-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:  
Риск завоза в Беларусь минимален, но вместе с тем на наземных погранпереходах санитарно-карантинный контроль усилен в плане техдиагностики. Все граждане с подозрением на инфекционное заболевание подлежат особому контролю, оказанию медицинской помощи и принятии при необходимости в дальнейшем соответствующих мер.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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