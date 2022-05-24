Ученики минской школы обнаружили на крыше здания микрометеориты. Как исследуют звёздную пыль?

Ирина Волк, корреспондент:

Поиск микрометеоритов развивается только последние 10 лет. В год на нашу Землю выпадает до 60 тонн таких небесных тел. Это частицы размером меньше миллиметра. Они оседают на крышах и по всему городу. Их еще называют космической, или звездной, пылью.

Учащиеся столичной школы № 157 эту тему исследуют не так давно, но уже успели добиться определенных результатов. Изначально пыль искали на крышах своей школы. Из трех обследованных микрометеориты нашлись на двух. К слову, такие частицы могут стать отправной точкой к развитию многих теорий о происхождении Солнечной системы.

Александр Микулич, заведующий планетарием:

Микрометеориты, как и метеориты, важно искать для исследований космического вещества в земных условиях. Это поможет нам в дальнейшем изучать Солнечную систему, как она происходила, как зарождались планеты. Астероиды, как устроена в целом наша Солнечная система.

Интерес к космической дали у старшеклассника Аниля пробудила его классный руководитель. Пять лет назад она предложила понаблюдать за метеорными потоками. Спустя время ребята втянулись и стали заниматься уже научно-практической деятельностью. Дважды ученикам присудили премию специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

Аниль Алам Яр, учащийся школы №157 г.Минска:

Микрометеориты более полно представляют родительские тела, в отличие от тех же метеоритов. Ежегодно на Землю попадает 60 тонн космической пыли, равномерно распределяясь по всей поверхности Земли. Поэтому мы выбрали именно их. И, во-вторых, это единственный способ исследовать космическое вещество на территории Земли.